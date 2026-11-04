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Denizli, aşıklar bayramı ile halk kültürünü sahneye taşıyacak

Denizli, 11-12 Kasım 2026'de 13. Uluslararası Ege Âşıklar Bayramı'na ev sahipliği yapacak; ustalar ve çıraklar okullarda geleneği gençlere aktaracak.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Denizli, aşıklar bayramı ile halk kültürünü sahneye taşıyacak

Denizli 13. Uluslararası Ege Âşıklar Bayramı'na ev sahipliği yapıyor:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk halk kültürünün en köklü miraslarından biri olan âşıklık geleneğini yaşatmak amacıyla 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde 13. Uluslararası Ege Âşıklar Bayramı'nı düzenliyor. Etkinlik, yurt içi ve yurt dışından gelecek ozanları, genç çırakları ve kültür meraklılarını Denizli'de buluşturacak.

Etkinliğin geçmişi ve kapsamı:

2011'de 15 ozan ile başlayan organizasyon, 2013'te uluslararası kimlik kazandı. 2025 itibarıyla bayrama katılan toplam ozan sayısı 274'e ulaşmış; bunların 226'sı Türkiye'den, 48'i Türk dünyasından gelmişti. Bu yılki 13. buluşma ile katılımcı sayısı daha da artması bekleniyor. Denizli, bu usta isimlerin buluşmasında kadim mirasın korunmasında öncü rolünü sürdürmeyi hedefliyor.

Program ve katılım:

Etkinliklerin programı iki kademeli: 11 Kasım 2026 Çarşamba günü saatler önce başlayacak olan okul ziyaretlerinde ozanlar ve çıraklar, şehrin dört farklı lisesinde öğrencilere âşıklık geleneğini tanıtacak ve söyleşiler düzenleyecek. Ana gösteri ise 12 Kasım 2026 Perşembe akşamı saat 20.30'da Denizli Büyükşehir Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Bu yılki ana programda; Türkiye'den 9, Türk dünyasından 4 ve Bulgaristan'dan 1 olmak üzere toplam 13 usta ozan sahne alacak. Genç çıraklar ve onur konukları da geceye renk katacak.

Programın moderatörlüğünü Ege Bölgesi'nin tek ozanı Ozan Nihat üstlenecek. Şeref konukları arasında Doç. Dr. Ramazan Kâmiloğlu (Kırşehir) ve Doç. Dr. Muhammet Avşar (Tokat) bulunuyor. Etkinliğe katılmak isteyenler ücretsiz e-biletlerini ebilet.denizli.bel.tr adresinden temin edebilecek.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu tüm vatandaşları şu sözlerle davet etti: "Geçmişten günümüze uzanan bu eşsiz geleneği birlikte yaşatmaya devam ediyoruz. 5000 yıllık Türk tarihinde düşüncelerin söz aracılığıyla aktarılması geleneğini sürdüren, Türk dünyasından ve ülkemizin dört bir yanından gelen ozanlarımızı Denizli’mizde misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sazın, sözün ve kardeşliğin diliyle gönüllerin bir kez daha aynı duyguda buluşacağı; atışmalarıyla unutulmaz bir kültür şöleni sunacak olan bu özel geceye tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz".

Denizli 13. Uluslararası Ege Âşıklar Bayramı, hem geleneksel söyleyiş ve atışma biçimlerini sahnede yaşatmayı hem de genç kuşaklara aktarımı güçlendirmeyi amaçlayan kapsamlı bir kültür etkinliği olarak öne çıkıyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TÜRK HALK KÜLTÜRÜNÜN EN KÖKLÜ VE KADİM GELENEKLERİNDEN BİRİ OLAN...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TÜRK HALK KÜLTÜRÜNÜN EN KÖKLÜ VE KADİM GELENEKLERİNDEN BİRİ OLAN ÂŞIKLIK GELENEĞİNİ YAŞATMAK VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAK AMACIYLA BU YIL 13. KEZ ULUSLARARASI EGE ÂŞIKLAR BAYRAMI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR. 11-12 KASIM 2026 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK DEV KÜLTÜR ŞÖLENİ, YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN GELEN BİRBİRİNDEN DEĞERLİ OZANLARI VE ÇIRAKLARI DENİZLİ’DE BULUŞTURACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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