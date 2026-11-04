Hikâyeler Nilüfer'de buluşuyor

festival hakkında:

Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali (BUEF), 26-29 Kasım 2026 tarihleri arasında Nilüfer'de düzenlenecek. Etkinlik, Paylaşmak: Hikâyenin Bizi Birleştiren Gücü temasıyla Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Hollanda Başkonsolosluğu, Kore Edebiyat Çeviri Enstitüsü (LTI Korea), Kültür İrlanda (Culture Ireland) ve Norwegian Literature Abroad (NORLA) iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

program ve katılımcılar:

Festivalde hem yurt içinden hem de Almanya, Arjantin, Bulgaristan, Fransa, Güney Kore, İngiltere, İrlanda, İsviçre ve Norveç'ten gelen yazarlar yer alacak. BUEF 2026 sahnesinde Ahmet Ümit, Annabelle Hirsch, Ariana Harwicz, Ayşegül Savaş, Bora Chung, Defne Suman, Gwendoline Riley, Hakan Akdoğan, Hira Ayşe Özsoy, Lucy Caldwell, Melike İlgün, Peter Stamm, Rene Karabash, Sander Kollaard, Sema Kaygusuz ve Vigdis Hjorth gibi isimler bulunacak. Okumalar, söyleşiler ve atölye çalışmalarından oluşan program, farklı yazınsal biçim ve bakış açılarını bir araya getirecek.

erişim, çeviri ve katılım bilgileri:

Festival kapsamındaki tüm etkinlikler herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek. Yabancı yazarların söyleşi ve oturumlarında İngilizce-Türkçe çeviri hizmeti sağlanacak; Ariana Harwicz’in katıldığı etkinlikte ise İspanyolca-Türkçe simültane çeviri yapılacak.

başkanın daveti:

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir etkinliğe tüm edebiyatseverleri davet etti ve şöyle konuştu: Bu yıl, hikâyelerin insanları birbirine yaklaştıran gücünü keşfetmeye ve paylaşmanın anlamı üzerine birlikte düşünmek istiyoruz. Farklı etkinliklerle yazarlarımızın hikâyelerini, düşüncelerini ve dünyalarını okurlarla paylaşacakları bu festivalde, edebiyatın yeni karşılaşmalara vesile olmasını diliyorum. Tüm edebiyatseverleri kelimelerin insanları buluşturduğu, hikâyelerin yeni anlamlar kazandığı ve farklı seslerin yan yana duyulduğu Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali’ne davet ediyorum.

NİLÜFER BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE 26-29 KASIM TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK BURSA ULUSLARARASI EDEBİYAT FESTİVALİ (BUEF), "PAYLAŞMAK: HİKÂYENİN BİZİ BİRLEŞTİREN GÜCÜ" TEMASIYLA EDEBİYATSEVERLERİ AĞIRLAYACAK.