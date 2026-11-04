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Safranbolu'da safranlı çıtır keşkekle yerel tatlara modern dokunuş

Safranbolu'da 10. Uluslararası Safran Festivali'nde şefler, keşkeki ilçenin safranıyla buluşturarak 'safranlı çıtır keşkek' hazırladı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Safranbolu'da safranlı çıtır keşkekle yerel tatlara modern dokunuş

Safran ve keşkek buluşması

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 10. Uluslararası Safran Festivali kapsamında, Hıdırlık Seyir Tepesi'nde gerçekleştirilen Gastronomy Living Lab etkinlikleri dikkat çekti. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve Cittaslow unvanına sahip ilçe, yöresel malzemesini öne çıkaran bir sunuma ev sahipliği yaptı.

Festival sahnesinde yenilikçi lezzet:

Etkinlikte Şef Osman Mahir Balıkçı ile Mehmet Can Çakıroğlu iş birliğiyle geleneksel keşkek, Safranbolu'nun halk arasında 'kırmızı altın' olarak anılan safran ile harmanlandı. Ortaya çıkan 'safranlı çıtır keşkek', klasik tarife yenilikçi bir dokunuş getirerek katılımcıların beğenisine sunuldu.

Safranbolu tanıtımına katkı:

Festival yetkilileri, gastronomi etkinlikleriyle ilçenin safranının farklı yemeklerde kullanımını yaygınlaştırmayı ve kentin kültürel tanıtımına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Yerel malzemenin modern yorumlarla buluşturulması, Safranbolu'nun hem gastronomi hem de turizm profilini güçlendirmeyi hedefliyor.

Sunum, geleneksel lezzetlere yenilikçi yaklaşımlar getirme çabasının bir örneği olurken, festival kapsamındaki diğer etkinlikler de yerel tatların görünürlüğünü artırmaya odaklandı.

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE 10. ULUSLARARASI SAFRAN FESTİVALİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN GASTRONOMİ...

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE 10. ULUSLARARASI SAFRAN FESTİVALİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN GASTRONOMİ ETKİNLİĞİNDE, GELENEKSEL KEŞKEK YEMEĞİ SAFRANLA BULUŞTURULARAK "SAFRANLI ÇITIR KEŞKEK" HAZIRLANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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