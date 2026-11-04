Nostalji ve tasarım M1 Konya AVM'de: klasik ve modifiye araç sergisi 7-8 kasım

etkinlik hakkında:

M1 Konya AVM, Fiba CP yönetiminde 7-8 Kasım tarihlerinde otomotiv ve motosiklet tutkunlarını bir araya getirecek özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. İki gün sürecek Klasik Otomobil, Modifiye Araç ve Motosiklet Sergisi farklı dönemlerin estetik izlerini ve modifikasyon kültürünü aynı çatı altında buluşturmayı amaçlıyor.

sergilenecek araç ve modeller:

Etkinlikte klasik otomobillerin nostaljik örnekleri, modifiye araçların güncel tasarım yaklaşımları ve motosiklet tutkunlarının tercih ettiği modeller ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Katılımcılar, araçların dış tasarımından iç mekan detaylarına, motor ve teknik donanımlarına kadar geniş bir yelpazeyi yakından inceleme fırsatı bulacak.

ziyaretçi deneyimi ve hedef:

Alışveriş merkezi, bu ücretsiz etkinlikle ziyaretçilerinin alışveriş deneyimini zenginleştirmeyi ve keyifli bir hafta sonu buluşması sunmayı hedefliyor. Etkinlik ücretsiz olup tüm ziyaretçilere açıktır; sergi, hem otomotiv meraklıları hem de aileler için görsel ve sosyalleşme odaklı bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

M1 KONYA AVM, 7-8 KASIM TARİHLERİNDE OTOMOTİV VE MOTOSİKLET TUTKUNLARINI BİR ARAYA GETİRECEK ÖZEL BİR SERGİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK.