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denizli basket avrupa sınavından sonra lige odaklandı

Yukatel Denizli Basket, FIBA Europe Cup G Grubu'nda Bakken Bears'a 76-80 yenildi; 5 maçta 2 galibiyetle kalan ekip, Avrupa turnuvasının ardından lige yoğunlaşıyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

denizli basket avrupa sınavından sonra lige odaklandı

maç özeti:

FIBA Europe Cup G Grubu'nda Yukatel Denizli Basket, sahasında Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı ağırladı ve karşılaşmadan 76-80 mağlup ayrıldı. Maçın çeyrek sonuçları ilk periyot 18-22, ikinci periyot 38-36, üçüncü periyot 59-60 olarak kayda geçti; dördüncü çeyrekte umutlanan ev sahibi ekip, son bölümde skoru çeviremedi.

maçın gidişatı ve sonuçların önemi:

Bu sonuçla Denizli Basket üst üste ikinci yenilgisini aldı ve G Grubu'nda 5 maç sonunda sadece 2 galibiyette kaldı. Takımın Avrupa kupasındaki bu performansı, gruptan çıkma ihtimalini giderek zorlaştırıyor ve rotayı yeniden lige çevirme kararını güçlendiriyor.

zafer aktaş'ın değerlendirmesi:

Başantrenör Zafer Aktaş, maç sonrası takımın fiziksel durumuna ve oyun içinde yapılan hatalara vurgu yaptı. Aktaş, rakibin enerji ve mücadele gücünün belirleyici olduğunu belirterek, “Rakip takım bizden daha enerjik ve daha dirençli oynadı. 20 top kaybı yaptık ve yine en önemli yerlerde ribaundları alamadık. Bu tür karşılaşmalarda bu hatalar sonucu doğrudan etkiliyor” dedi.

Deneyimli çalıştırıcı ayrıca takımın sıkışık fikstürün etkisi altında olduğunu vurguladı. Önemli pozisyonlardaki oyuncularının yorgun olduğuna işaret eden Aktaş, oyuncularını zorlamaya devam ettiğini ve takımın sahada ellerinden geleni yaptığını söyledi: “Oyuncularım elinden gelen her şeyi yapıyor.”

kısa vadeli plan ve lig hedefi:

Yukatel Denizli Basket, Avrupa kupası mücadelesinin ardından kısa bir dinlenme süreci planlıyor ve önceliği lige veriyor. Yeşil-siyahlılar pazar günü deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile oynayacakları maça hazırlanacak; teknik ekip bu karşılaşmayı toparlanma ve ligdeki pozisyonu iyileştirme fırsatı olarak görüyor.

Sonuç olarak, Bakken Bears karşısındaki 76-80 mağlubiyeti takım için bir uyarı niteliği taşıyor: hem top kayıpları hem de ribaund zaafları üzerine çalışılmadan Avrupa arenasında ve ligde hedeflere ulaşmak zorlaşıyor.

EUROPE CUP G GRUPTA SAHASINDA AĞIRLADIĞI DANİMARKA EKİBİ BAKKEN BEARS’A 76 – 80 MAĞLUP OLAN Y....

EUROPE CUP G GRUPTA SAHASINDA AĞIRLADIĞI DANİMARKA EKİBİ BAKKEN BEARS’A 76 – 80 MAĞLUP OLAN Y. DENİZLİ BASKET ROTASINI YENİDEN LİGE ÇEVRİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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