Trabzonspor'un Avrupa serüveni 160. maçta Freiburg sınavında

maç bilgileri:

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında yarın saat 20.45'te sahasında Alman temsilcisi Freiburg ile karşılaşacak. Bu mücadele bordo-mavililer için Avrupa kupalarındaki 160. sınav olacak.

ayrıntılar ve önem:

2021-2022'den bu yana üçüncü düzey Avrupa organizasyonunda da yer alan Trabzonspor için Freiburg maçı hem gruptaki ilerleyiş hem de Avrupa karnesine yeni bir satır ekleme fırsatı taşıyor. Kulübün Avrupalı rakiplerle karşılaşması yaklaşık 29 yıl sonra yeniden Almanya takımıyla gerçekleşecek; son Alman rakipleriyle eşleşmeleri 30 Eylül 1997'de Bochum ile olmuştu.

avrupa karnesi:

Trabzonspor'un 1976-1977 sezonunda başlayan Avrupa macerasında daha önce oynadığı 159 maçta 58 galibiyet, 39 beraberlik ve 62 mağlubiyet kaydedildi. Bordo-mavililer bu karşılaşmalarda toplam 200 gol attı, kalesinde ise 216 gol gördü.

Kulübün Avrupa kupalarındaki maç dağılımı şu şekilde: Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi 99, Avrupa Kupa Galipleri Kupası 12, UEFA Intertoto Kupası 8 ve UEFA Konferans Ligi 10 karşılaşma.

konferans ligi geçmişi:

Freiburg maçıyla birlikte Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde 11. kez sahaya çıkacak. Bordo-mavililer turnuvadaki ilk maçını 2021-2022 sezonunda Norveç temsilcisi Molde'ye karşı oynadı ve toplamda bu organizasyonda oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Söz konusu karşılaşmalarda fileleri 13 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 14 gol gördü.

alman ekipleriyle geçmiş performans:

Trabzonspor, Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla Kaiserslautern, Schalke 04 ve Bochum ile toplam 6 maç yaptı. Bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde edildi. Bordo-mavililerin Alman ekiplerine karşı tek galibiyeti, 1997 yılında evinde Bochum'u 2-1 yenmesiyle kaydedildi.

Freiburg karşılaşması, teknik ekip ve oyuncular için hem sportif hedefler hem de kulübün Avrupa istatistiklerinde yeni bir dönüm noktası olma potansiyeli taşıyor. Taraftar desteğinin öne çıkacağı maçta bordo-mavililerin hem grup hesapları hem de uzun dönemli Avrupa itibarı için alacağı sonuç önem arz ediyor.

TRABZONSPOR (ARŞİV)