Kayserispor'un gol gücü ve sağlam savunması şampiyonluk sinyali veriyor

Kadro ve sezon tablosu:

Kayserispor, TFF 1. Lig'de 13 haftalık periyotta istikrarı ve performansıyla dikkat çekiyor. Teknik direktör Atila Gerin yönetimindeki ekip, oynadığı 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 30 puan toplayarak ligde ikinci sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar liderin sadece bir puan gerisinde bulunuyor ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürüyor.

Sezon içinde karşılaştığı maçlardan Karagümrük, Batman Petrol ve Pendikspor karşılaşmalarından beraberlikle dönen takım, tek mağlubiyetini ise Bursaspor karşısında aldı. Bu sonuçlar, Kayserispor'un hem zorlu rakiplerle oynarken puan kayıplarını sınırlama yeteneğini hem de genel istikrarını ortaya koyuyor.

Hücum istatistikleri:

Sarı-kırmızılıların hücum verileri sezonun en çarpıcı noktalarından biri. Takım, 13 maçta toplam 32 gol bularak maç başına ortalama 2,46 gol ile oynuyor. İç sahada oynadığı 6 karşılaşmada rakip fileleri 18 kez sarsarken, deplasmanda da 14 gol kaydetti. Hücum etkinliğini destekleyen diğer ölçütler de güçlü: maç başına ortalama 14,92 şut ve maç başına 5,69 isabetli şut oranı Kayserispor'un rakip ceza sahasında üretken olduğunu gösteriyor.

Savunma performansı:

Defansif anlamda da ekip başarılı bir tablo sergiliyor. 13 maç sonunda kalesinde sadece 9 gol gören Kayserispor, +23 averaj ile üst sıralarda yer alıyor. Oynanan maçların 8'inde kalesini gole kapatan takım, kalan 5 maçta toplam 9 gol yedi. Bu goller; Bursaspor, Batman Petrol, Pendikspor ve Manisa FK maçlarında ikişer, Karagümrük maçında ise bir olarak dağılıyor.

Topa sahip olma oranı ortalama %57 olan Kayserispor, pas isabetinde de yüzde 86 ile yüksek bir başarı gösteriyor. Bu veriler, takımın hem hücum etkinliğini hem de savunma disiplinini sezon boyunca dengeli şekilde bir arada tuttuğunu doğruluyor ve şampiyonluk iddiasını destekliyor.

KAYSERİSPOR, TFF 1. LİGİ'NDE ŞAMPİYONLUK İPİNİ GÖĞÜSLEMEK İSTERKEN SERGİLEDİĞİ PERFORMANS İLE DE TAKDİR TOPLUYOR.