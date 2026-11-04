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Bilecik gençlerbirliği disiplinli savunmayla Eskişehir'den ödül ve kupayla döndü

Bilecik Gençlerbirliği Spor, 2018-2019 yaş grubu Cumhuriyet Kupası'nda 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puanla genel averajla ikinci oldu, iki oyuncu ödül aldı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:02

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bilecik gençlerbirliği disiplinli savunmayla Eskişehir'den ödül ve kupayla döndü

Bilecik Gençlerbirliği Eskişehir turnuvasından ödüllerle döndü

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Eskişehir'de düzenlenen Cumhuriyet Kupası Turnuvası'na katılan Bilecik Gençlerbirliği Spor, turnuvayı hem takım başarısıyla hem de bireysel ödüllerle tamamladı. 2018-2019 yaş grubu kategorisinde mücadele eden ekip, oynadığı 5 maç sonunda topladığı 11 puanla genel averaj farkıyla ikinci sırada yer aldı.

Turnuva sonuçları ve puan durumu:

Takım, turnuva boyunca istikrarlı bir performans sergiledi. Karşılaşma sonuçları şu şekilde gerçekleşti: Eskişehir Porsukspor ve Şehir Koleji karşısında 3-1 galibiyetler, Hamburg ve Ankara Demir Spor karşısında 3-0'lık zaferler alındı. Beşiktaş ile 0-0, Şehir Koleji ile ise 1-1 berabere kalındı. Toplamda 3 galibiyet ve 2 beraberlikle takım 11 puan elde etti.

Savunma disiplini ve bireysel ödüller:

Turnuvanın en az gol yiyen takımı olan Bilecik Gençlerbirliği Spor, savunmadaki disiplinini ve takım oyununu ön plana çıkardı. Bu başarının sonucu olarak turnuvanın en iyi kalecisi ödülünü kaleci İbrahim Çelik aldı; takımın golcüsü ve kaptanı Barış Şahin ise gol kralı olarak turnuvayı bitirdi. Bu bireysel ödüller, takımın saha içindeki düzeninin ve hücum-savunma dengesinin somut bir göstergesi olarak öne çıktı.

Organizasyon, genç sporculara rekabet ve deneyim kazandırma amacıyla düzenlendi ve Bilecik Gençlerbirliği Spor'un performansı, kulübün altyapı çalışmalarının olumlu sonuç verdiğini gösterdi.

BİLECİK GENÇLERBİRLİĞİ SPOR ESKİŞEHİR’DEN KUPAYLA DÖNDÜ

BİLECİK GENÇLERBİRLİĞİ SPOR ESKİŞEHİR’DEN KUPAYLA DÖNDÜ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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