atom karınca hamza eren göksu, avrupa şampiyonasında altın peşinde

Hazırlıklar ve hedefler:

19 yaşındaki milli sporcu Hamza Eren Göksu, daha önce elde ettiği başarıların üzerine koyarak Makedonya'da yapılacak Kick Boks Büyükler Avrupa Şampiyonası'ndan da madalyayla dönmeyi amaçlıyor. Genç sporcu, 3 defa dünya şampiyonu ve 1 defa Avrupa şampiyonu unvanlarına sahip; 6-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda 54 kilogram Low Kick kategorisinde ringe çıkacak.

Başlangıç hikâyesi ve motivasyon:

Kastamonu’da 11 yaşında akran zorbalığına maruz kalmasının ardından kendisini savunmak amacıyla spora başladığını anlatan Göksu, bu süreçte antrenörü Eldar Elizade ile tanıştığını belirtiyor. Göksu, "Akran zorbalığına maruz kaldığım için spora başladım. Küçükken bir arkadaşımla yaşadığım kavganın ardından kendimi savunmak amacıyla buraya gelmiştim. Bu vesileyle Eldar Hocamla tanıştım. Bundan 8 yıl önce başladığım bu sporda şu an buralara kadar geldim. 3 defa dünya şampiyonluğum, Avrupa şampiyonluğum ve sayısız Türkiye şampiyonluğum bulunuyor. Daha önce de birçok kez milli takımda ülkemi temsil ettim. Şu anda yeniden ülkemi temsil etmenin gururunu yaşıyorum" dedi.

Bu yıl üç turnuvadan aldığı başarılarla Milli Takıma girmeye hak kazanan Göksu, hazırlıklarını yoğunlaştırdığını vurguladı: "Dünya şampiyonluğunun ardından Avrupa şampiyonluğu için hazırlıklarıma devam ettim. Son bir aydır yoğun şekilde çalışıyorum. Güzel hazırlandığımı düşünüyorum. İnşallah bayrağımızı göndere çekeceğim."

Antrenman düzeni ve teknik gelişim:

Kick Boks Kastamonu İl Temsilcisi ve Göksu’nun antrenörü Eldar Elizade, sporcunun disiplinine ve elde ettiği başarıya dikkat çekti: "En büyük mutluluğumuz Kastamonu’dan bir sporcunun 3. kez dünya şampiyonu olması. Şu an yeni hedeflerimiz için çalışıyoruz. 6 Kasım’da başlayacak Büyükler Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu bizim için büyük bir gurur. Ülken için bir şey yapmak çok onur verici. Hamza çok disiplinli bir sporcu. 3 kez dünya şampiyonu, 1 kez Avrupa şampiyonu oldu. Hedeflerimiz doğrultusunda Kick Boks, Muaythai ve Wushu branşlarında ilerliyoruz. Boks branşında da kendisini geliştirmesi için çalışmalar yapıyoruz".

Elizade, çalışmaların yoğunluğunu ve planını ise şöyle özetledi: "Çok yüksek tempoda çalışıyoruz. Günde çift antrenman yapıyoruz, pazar günleri dinleniyoruz. Kamp düzeyinde çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda ayda 1-2 kez büyük şehirlere dövüşmeye gönderiyorum. Farklı sporcularla karşılaşarak kendisini geliştirmesini ve maç tecrübesi kazanmasını istiyorum. Hamza’nın maç tecrübesini Avrupa’da göstereceğine inanıyorum. Önümüzdeki şampiyonada da başarılı olacağına güveniyorum".

Haftanın altı günü çift idmanla hazırlanan Göksu için turnuva, hem kariyerinin bir sonraki adımını işaret ediyor hem de milli formayla elde edilecek yeni bir başarıyı hedefliyor. Kastamonu kökenli sporcunun disiplinli çalışma programı ve antrenör desteği, Avrupa arenasında etkili bir performans sergileme beklentisini güçlendiriyor.

MİLLİ SPORCU HAMZA EREN GÖKSU, MAKEDONYA'DA DÜZENLENECEK KİCK BOKS BÜYÜKLER AVRUPA ŞAMPİYONASINDAN DA ALTIN MADALYAYLA DÖNMEYİ HEDEFLİYOR.