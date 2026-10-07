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Denizli Basket'ten avrupa zaferi

Y. Denizli Basket, FIBA Europe Cup G Grubu'ndaki ilk iç saha maçını kazanarak Avrupa macerasına galibiyetle başladı; Zafer Aktaş oyuncular ve taraftarlara teşekkür etti.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:39

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Denizli Basket'ten avrupa zaferi

Denizli'de Avrupa açılışı: ilk maçtan galibiyet

Y. Denizli Basket, FIBA Europe Cup G Grubu'ndaki sezonun ilk maçını evinde kazanarak Avrupa serüvenine galibiyetle başladı. Karşılaşmanın ardından başantrenör Zafer Aktaş hem oyuncularını hem teknik ekibi kutladı, gecenin atmosferine önemli katkı sağlayan taraftarlara teşekkür etti.

maçın anlamı ve takımın hazırlığı:

Aktaş, karşılaşmanın takım için özel bir sınav olduğunu vurguladı. "Bizim için Denizli’deki ilk Avrupa maçımızdı. Kazanan takımımı ve tüm ekibimi kutluyorum" sözleriyle hazırlık süreçlerinin sahaya olumlu yansıdığını belirtti. Teknik heyet ve oyuncuların sahadaki performansı, maçın kazanılmasında belirleyici faktörler olarak öne çıktı.

taraftar desteğinin etkisi:

Gecede tribünlerin oluşturduğu atmosfer, takım için önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Aktaş, taraftarlara yönelik teşekküründe, "Bu iç sahadaki ilk sınavımızda bizi yalnız bırakmayan harika Denizli taraftarına da teşekkür ederim. Harikaydılar" ifadelerini kullandı. Bu güçlü destek, kulübün Avrupa sahnesindeki ilk iç saha mücadelelerine ayrı bir anlam kazandırdı.

Galibiyetin ardından gözler, G Grubu'nda oynanacak diğer karşılaşmalara çevrildi. Kulüp içinde hem oyuncular hem teknik ekip açısından moral sağlayan başlangıç, ilerleyen maçlarda da sürdürülecek mücadele için olumlu işaretler veriyor.

Y. DENİZLİ BASKET BAŞANTRENÖRÜ ZAFER AKTAŞ, TAKIMININ FIBA EUROPE CUP G GRUBU’NDAKİ İLK MAÇINDA...

Y. DENİZLİ BASKET BAŞANTRENÖRÜ ZAFER AKTAŞ, TAKIMININ FIBA EUROPE CUP G GRUBU’NDAKİ İLK MAÇINDA ELDE ETTİĞİ GALİBİYETİN ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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