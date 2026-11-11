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Denizli ekonomisinde iş birliği vurgusu: AK Parti yönetimi DTO ve DTB'yi ziyaret etti

Muhammet Subaşıoğlu başkanlığındaki AK Parti Denizli yönetimi, DTO ve DTB'yi ziyaret ederek kent ekonomisinde iş birliğine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:21

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EDİTÖR: Elif Demir

Denizli ekonomisinde iş birliği vurgusu: AK Parti yönetimi DTO ve DTB'yi ziyaret etti

AK Parti heyeti oda ve borsa yöneticileriyle bir araya geldi

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve il yönetim kurulu üyeleri, kentin ticaret ve ekonomi dinamiklerini temsil eden Denizli Ticaret Borsası (DTB) ve Denizli Ticaret Odası (DTO) yöneticilerini ziyaret etti. Heyet ilk olarak DTB Başkanı Mehmet Altuntaş ve Meclis Başkanı Halil Pekdemir ile görüştü; ardından DTO Başkanı Uğur Erdoğan ile bir araya gelindi.

görüşmelerin odağı: üretim, ihracat ve istihdam

Gerçekleştirilen ziyaretlerde şehrin ekonomik kalkınması, ticari hayatın canlılığı ve sektörlerin güncel talepleri masaya yatırıldı. Taraflar, Denizli'nin üretim, ihracat ve istihdam potansiyelini daha üst seviyeye taşıyacak proje ve önceliklerin değerlendirmesini yaptı; özellikle kurumlar arası koordinasyonun ve ortak akıl kullanımının önemi vurgulandı.

subaşıoğlu'nun mesajı: üretime destek kararlılığı

Değerlendirmesinde Muhammet Subaşıoğlu, Denizli'yi "üretimiyle, ihracatıyla ve girişimci ruhuyla Türkiye ekonomisine yön veren güçlü bir sanayi ve ticaret şehri" olarak tanımladı. Subaşıoğlu, iş dünyasının taleplerini yerinde dinlediklerini belirterek teşkilat olarak üretici, sanayici ve tüccarın yanında olmaya; ortak akılla çalışmalarını sürdürmeye kararlı olduklarını ifade etti.

DTO ve DTB yöneticileri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek AK Parti heyetine teşekkür etti. Görüşmeler, önümüzdeki dönemde ekonomik canlılığı korumaya ve yerel aktörlerle koordinasyonu geliştirmeye yönelik adımların atılacağı mesajını verdi.

AK PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANI MUHAMMET SUBAŞIOĞLU VE İL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, KENTİN TİCARET VE...

AK PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANI MUHAMMET SUBAŞIOĞLU VE İL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, KENTİN TİCARET VE EKONOMİ DİNAMİKLERİNİ TEMSİL EDEN DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO) İLE DENİZLİ TİCARET BORSASI’NI (DTB) ZİYARET ETTİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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