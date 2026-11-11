Gazze’de çevresel yıkımın kapsamı: asırlık zeytinlerden suya kadar zarar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşananları insan kaybının ötesinde bir çevre felaketi olarak tanımladı. Konuşmasında, "Gazze’de sadece bir soykırım değil, aynı zamanda bir çevre kıyımı yaşanmıştır. Gazze’de asırlık zeytin ağaçları kesildi, toprak kirletildi, su kirletildi, şehirler devasa birer enkaz yığınına çevrildi." ifadelerini kullandı.

çevresel zararların kapsamı:

Erdoğan'ın vurgusu, çatışmanın yalnızca doğrudan insan yaşamı üzerindeki etkileriyle sınırlı kalmayıp, ekosistem, tarım ve su kaynakları üzerinde de derin izler bıraktığı yönünde. Asırlık zeytin ağaçlarının kesilmesi gibi kültürel ve ekonomik önemi olan kayıplar, bölgenin toparlanmasını daha da zorlaştırıyor. Toprağın ve suyun kirlenmesi ise hem tarımsal üretimi hem de günlük yaşamı etkiliyor.

uzun vadeli etkiler ve toparlanma:

Şehirlerin enkaz yığınına dönüşmesi, altyapı ve çevre sağlığı açısından uzun süreli onarım gerektirecek sorunlar yaratıyor. Erdoğan'ın sözleri, iyileşme sürecinin sadece yeniden inşa değil aynı zamanda çevresel rehabilitasyon, toprak ve su temizliği çalışmalarını da kapsaması gerektiğine işaret ediyor. Bu çerçevede, zarar gören doğal varlıkların korunması ve yeniden kazandırılması öncelikli bir unsur olarak öne çıkıyor.

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