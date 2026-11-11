Dolar 50,2273 +0,02%
Euro 55,8615 -0,42%
Bist 11.728,87 +0,57%
Altın Gram 6.532,85 +0,38%
EUR/USD 1,1119 -0,43%
Brent Petrol 92,78 +1,41%
--°

Gazze’de çevresel yıkımın kapsamı: asırlık zeytinlerden suya kadar zarar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yalnızca soykırım değil çevre kıyımı da yaşandığını; asırlık zeytinlerin, toprak ve su kaynaklarının ağır zarar gördüğünü söyledi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Gazze’de çevresel yıkımın kapsamı: asırlık zeytinlerden suya kadar zarar

Gazze’de çevresel yıkımın kapsamı: asırlık zeytinlerden suya kadar zarar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşananları insan kaybının ötesinde bir çevre felaketi olarak tanımladı. Konuşmasında, "Gazze’de sadece bir soykırım değil, aynı zamanda bir çevre kıyımı yaşanmıştır. Gazze’de asırlık zeytin ağaçları kesildi, toprak kirletildi, su kirletildi, şehirler devasa birer enkaz yığınına çevrildi." ifadelerini kullandı.

çevresel zararların kapsamı:

Erdoğan'ın vurgusu, çatışmanın yalnızca doğrudan insan yaşamı üzerindeki etkileriyle sınırlı kalmayıp, ekosistem, tarım ve su kaynakları üzerinde de derin izler bıraktığı yönünde. Asırlık zeytin ağaçlarının kesilmesi gibi kültürel ve ekonomik önemi olan kayıplar, bölgenin toparlanmasını daha da zorlaştırıyor. Toprağın ve suyun kirlenmesi ise hem tarımsal üretimi hem de günlük yaşamı etkiliyor.

uzun vadeli etkiler ve toparlanma:

Şehirlerin enkaz yığınına dönüşmesi, altyapı ve çevre sağlığı açısından uzun süreli onarım gerektirecek sorunlar yaratıyor. Erdoğan'ın sözleri, iyileşme sürecinin sadece yeniden inşa değil aynı zamanda çevresel rehabilitasyon, toprak ve su temizliği çalışmalarını da kapsaması gerektiğine işaret ediyor. Bu çerçevede, zarar gören doğal varlıkların korunması ve yeniden kazandırılması öncelikli bir unsur olarak öne çıkıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, COP31 LİDERLER ZİRVESİ AÇILIŞ PROGRAMINDA KONUŞTU

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, COP31 LİDERLER ZİRVESİ AÇILIŞ PROGRAMINDA KONUŞTU

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Söke pazaryerinde esnafla sahada başkan Arıkan talepleri dinledi
images

Yatırım hızı artıyor: Şırnak-Van yolu şantiyesinde inceleme
images

Emine Erdoğan cop31 liderleri ve eşlerini yakından karşıladı
images

Kurtulmuş mecliste partilerin görüşlerini dinledi: izleme komisyonu için temasla...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kaynaşlı depremi sonrası 27 yılda yatay mimaride güvene yöneldi

Engelleri aşan bir merkez: zeynep ve ailesine umut veren eğitim ve rehabilitasyon

Güngören'de pencereden girerken sıkışan şüpheli itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Altı şüpheli 2019'dan bu yana kayıp Sefa Soyalp dosyasında adliyeye sevk edildi

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette