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Erdoğan'dan tüketim krizi uyarısı: insanlık derin bir eşikte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi açılışında insanlığın bugün en derin tüketim krizlerinden birini yaşadığını söyledi ve uyarıda bulundu.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Elif Demir

Erdoğan'dan tüketim krizi uyarısı: insanlık derin bir eşikte

COP31 liderler zirvesinde açılış konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi’nin açılış programında yaptığı konuşmada küresel gündemdeki ekonomik ve çevresel dinamiklere dikkat çekti.

tüketim krizine ilişkin vurgular

Erdoğan, konuşmasında doğrudan şu ifadeyi kullandı: "İnsanlık bugün en derin tüketim krizlerinden birini yaşıyor". Bu sözlerle, mevcut üretim ve tüketim modellerinin sürdürülemezliğine işaret etti.

Konuşma, küresel işbirliği ve politikaların tüketim kaynaklı sorunlara yanıt verme gerekliliği temasını öne çıkardı. Erdoğan’ın mesajı, kaynak kullanımı, adalet ve uzun vadeli planlama konularında yeni yaklaşımlar gerektiğine işaret ediyor.

COP31 açılışında yapılan bu vurgular, zirvenin ana gündem maddelerinden biri olan sürdürülebilirlik tartışmalarını da şekillendiriyor. Erdoğan’ın açıklamaları, liderler düzeyinde atılacak adımlar ve uluslararası müzakereler için bir çerçeve teklif ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;İnsanlık bugün en derin tüketim krizlerinden birini yaşıyor&quot;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlık bugün en derin tüketim krizlerinden birini yaşıyor"

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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