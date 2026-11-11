Türkiye'nin sanayi dönüşümü için 2030 hedefi: yılda 20 milyon tonun üzerinde emisyon azaltımı

Kacır'ın COP31 çıkışı: hedefler ve strateji

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen "Küresel Finans Zirvesi" oturumunda ülkenin sanayi dönüşümüne ilişkin öncelikleri ve finansman stratejilerini paylaştı. Kacır, konuşmasında küresel ticaretteki kırılmaların ve jeopolitik gerilimlerin ekonomik düzeni etkilediğini, Türkiye'nin ise güçlü sanayi tabanı sayesinde konumunu güçlendirdiğini vurguladı.

karbonsuzlaşma yatırımları hedefi:

Kacır, Türkiye'nin 2030 vizyonuna dair somut hedefleri ortaya koydu: 2030'a kadar 5 milyar avronun üzerinde karbonsuzlaşma yatırımı gerçekleştirilmesi ve bunun sonucunda yıllık 20 milyon ton karbondioksit eşdeğerinin üzerinde emisyon azaltımı sağlanması amaçlanıyor. Bu hedef çerçevesinde fikir alışverişlerinin yatırım fırsatlarına dönüştürülmesinin önemine dikkat çekildi.

Sanayi politikalarının yüksek katma değerli üretim kademelerine yükselmeyi destekleyecek şekilde güncellendiğini belirten Kacır, HİT-30 programı kapsamında batarya, elektrikli araçlar, güneş hücreleri, rüzgâr türbinleri, yarı iletkenler, veri merkezleri, yapay zeka ve endüstriyel robotlar gibi kritik teknolojilere yönelik teşviklerin önceliklendirildiğini söyledi. Bu yaklaşımın, sanayi kalkınmasını iklim hedefleriyle uyumlu hale getirmeyi amaçladığı ifade edildi.

uluslararası finans iş birlikleri ve platform yaklaşımı:

Bakan, yeşil dönüşümün finansmanına ilişkin mevcut iş birliklerini de özetledi. Dünya Bankası başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarla yürütülen ortak çalışmalar sonucu sanayi kuruluşları, KOBİ'ler ve yeşil teknoloji girişimleri için 1 milyar doların üzerinde finansman harekete geçirildiği belirtildi. Ayrıca, EBRD, Dünya Bankası ve IFC iş birliğinde kurulan Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu (TIDIP) ile finanse edilebilir proje havuzlarının oluşturulmasının hedeflendiği vurgulandı.

Kacır, platforma Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Komisyonu'nun da katılacağını belirterek, bu kuruluşların sürece dahil olmasının Türkiye'nin karbonsuzlaşma kararlılığının göstergesi olduğunu söyledi. TIDIP'in tüm potansiyelini ortaya çıkarabilmesi için kalkınma ortaklarının yanı sıra özel finans kuruluşlarının da sürdürülebilir ve aktif katılımının gerektiği ifade edildi.

Özel sektörün mobilizasyonuna yönelik adımlardan biri olarak GFANZ ile imzalanacak Mutabakat Zaptı'na dikkat çeken Kacır, Net Sıfır İçin Glasgow Finans İttifakı'nın (GFANZ) özel finans kuruluşlarını bir araya getirecek, yatırım perspektiflerinin paylaşılmasını kolaylaştıracak bir çerçeve sağlayacağını aktardı. Bu iş birliğinin, imtiyazlı kaynaklarla birlikte daha büyük hacimli özel sermayeyi devreye sokma potansiyeli taşıdığına inanılıyor.

Kacır, sanayi dönüşümünün sadece kamu yatırımlarıyla değil, ticari bankalar, kurumsal yatırımcılar ve sigorta şirketlerinin de sürece etkin biçimde katılımıyla mümkün olacağını belirtti. Yatırım önceliklerinin ve finansman kısıtlarının baştan itibaren ele alındığı kesintisiz bir diyalog ve kurumsallaşmış iş birliklerinin altını çizdi.

Konuşmasında Türkiye'nin üretim yapısına dair değerlendirmelere de yer veren Kacır, ülkenin ticari araç, otobüs, beyaz eşya, güneş paneli, çelik, ferrokrom, ahşap esaslı panel ve çimento üretiminde Avrupa'da lider konumda olduğunu; alüminyum, seramik, plastik ürünler, motorlu taşıtlar ve rüzgâr türbini üretiminde de öne çıktığını hatırlattı. Bu sanayi gücünün, karbonsuzlaşma sürecinde rekabetçi ve dayanıklı bir geçişe zemin sağladığı vurgulandı.

Sonuç olarak Bakan Kacır, Türkiye'nin sanayi dönüşümünde finansman araçlarını çeşitlendirerek, uluslararası ortaklıkları genişleterek ve özel sektörle yakın iş birliği yürüterek 2030 hedeflerine ulaşmayı amaçladığını belirtti. Resmileştirilen ortaklıkların TIDIP'e ve küresel özel finans kuruluşlarının katılımına yeni imkanlar sunacağı, bunun hem Türkiye sanayisine hem de iklim ve yatırım alanındaki küresel çalışmalara olumlu katkı sağlayacağına inanılıyor.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, "2030 YILINA KADAR 5 MİLYAR AVRONUN ÜZERİNDE KARBONSUZLAŞMA YATIRIMINI HAYATA GEÇİRMEYİ VE YILLIK 20 MİLYON TON KARBONDİOKSİT EŞDEĞERİNİN ÜZERİNDE EMİSYON AZALTIMI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ" DEDİ.