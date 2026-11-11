Meclis başkanı Kurtulmuş'tan DEM Parti grubuyla görüşme

Meclis başkanı Kurtulmuş'un ziyareti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti grubunu ziyaret etti. Ziyaret, meclis çalışmalarının çerçevesinde gerçekleşti ve taraflar arasında doğrudan temas sağlandı.
Ziyaretin çerçevesi
Görüşme, grup üyeleriyle bir araya gelme biçiminde gerçekleşti. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalar, ziyaretin ayrıntılarını ortaya koyacaktır.
Parlamentoda iletişim
Bu tür ziyaretler, milletvekilleri ile grup temsilcileri arasında iletişim kanılarının işletilmesine katkı sağlıyor. Ziyarette ele alınan konu başlıklarına ilişkin detaylar yetkili açıklamalarıyla paylaşılacaktır.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti grubunu ziyaret etti
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