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Meclis başkanı Kurtulmuş'tan DEM Parti grubuyla görüşme

TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti grubunu ziyaret etti; temas, parlamenter iletişim ve doğrudan görüşme fırsatı sundu, meclis içindeki temasların parçası.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:26

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EDİTÖR: Merve Çelik

Meclis başkanı Kurtulmuş'tan DEM Parti grubuyla görüşme

Meclis başkanı Kurtulmuş'un ziyareti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti grubunu ziyaret etti. Ziyaret, meclis çalışmalarının çerçevesinde gerçekleşti ve taraflar arasında doğrudan temas sağlandı.

Ziyaretin çerçevesi

Görüşme, grup üyeleriyle bir araya gelme biçiminde gerçekleşti. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalar, ziyaretin ayrıntılarını ortaya koyacaktır.

Parlamentoda iletişim

Bu tür ziyaretler, milletvekilleri ile grup temsilcileri arasında iletişim kanılarının işletilmesine katkı sağlıyor. Ziyarette ele alınan konu başlıklarına ilişkin detaylar yetkili açıklamalarıyla paylaşılacaktır.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti grubunu ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti grubunu ziyaret etti

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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