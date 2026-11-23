dto'nun yeni dönem ziyaretleri:

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 2026-2030 çalışma dönemi dolayısıyla başlattığı hayırlı olsun ziyaretlerine kamu kurumları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve iş dünyası temsilcilerini kabul ederek devam ediyor. Görüşmelerde, Denizli’nin ekonomik gelişimi, sektörlerin öncelikleri ve yeni dönem projeleri üzerinde yoğun istişareler yapıldı.

Erdoğan ve DTO Yönetim Kurulu üyeleri, üyelerle saha teması kurmayı ve davet edilen açılışlara katılmayı da sürdürüyor. Bu kapsamda Denizli İl Emniyet Müdürü Ali Süllü de ziyaret edilerek yeni görevinde başarı dilekleri iletildi.

kamu ve meslek kuruluşları:

Ziyaretler kapsamında DTO, TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi ve AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan ile bir araya geldi. Milletvekili Özkan, Erdoğan’ın seçim sonrası yeniden güven tazelemesini tebrik etti. Önceki dönem Denizli Milletvekili Nurcan Dalbudak ile Pamukkale Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Yasemin Avcı, Dr. Safi Avcı, Dr. Mihriban Uçar Gönüllü ve Dr. Yunus Emre Akyol da DTO’da temaslarda bulundu.

Sanayi ve meslek kuruluşları ziyaretleri arasında Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ve ekibi, Denizli Dokumacılar Tekstil Malzemeleri İmal ve Satıcılığı Odası Başkanı Varol İnci ile yönetim kurulu üyeleri ile Sarayköy Ticaret Odası (STO) Yönetim Kurulu Başkanı Semih Çerezci ve heyeti yer aldı. Avrupa Denizlililer Derneği Başkanı Ali İnceören de Başkan Erdoğan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

bankacılık ve sivil toplum temasları:

Bankacılık kanadından Halkbank KOBİ ve Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Yıldırım, Denizli Bölge Koordinatörü Rıfat Ertuğ Koç ve Güney Ege Bölge Müdürü Ali Eren Yenitürk DTO’yu ziyaret etti. STK temsilcileri arasında ASKON Denizli Şubesi Başkanı ve DTO Meclis Üyesi Uğur Küçük ile yönetim kurulu üyeleri, Avrupa’daki dernek temsilcileri ve Beşir Derneği Denizli Bölge Temsilcisi Halil Karagöz bulunuyor.

Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Pervin Oymak ile Denizli Yüksek Öğretim Vakfı (YÖV) Genel Sekreteri YMM İzzet Özer ve vakıf yönetimi de kabul edildi.

girişimci temasları ve saha ziyaretleri:

DTO, girişimciler ve meslek komiteleriyle de yakın temasta. Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Merkezefendi İlçe Başkanı Özcan Çökeroğlu, emekli hâkim Avukat Ali Fuat Arslan, gayrimenkul danışmanı Nurhan Arslan ve Pera Hukuk Danışmanlık sahibi Avukat Eylül Nur Arslan Aldal gibi isimler ziyaretlerde yer aldı. Genç girişimciler Feden Oğuz ve Mahmut Oğuz ile BES-AgeSA Yetkili Acentesi temsilcileri de DTO’da görüşmeler gerçekleştirdi.

DTO’nun 16’ncı Meslek Komitesi üyeleri yeni dönem nedeniyle Başkan Erdoğan’ı ziyaret ederek ilgili sektörün gündemini, Oda faaliyetlerini ve öncelikli çalışma alanlarını görüştü.

Başkan Erdoğan görüşmelerde sektörlerin güncel durumu ile iş dünyasının beklentilerini dinlediklerini belirterek, üretim, ihracat, istihdam ve ticaretin geliştirilmesine yönelik istişare kültürünü sürdüreceklerini söyledi. Erdoğan, Denizli’nin ortak hedefleri doğrultusunda tüm taraflarla el birliğiyle çalışacaklarını vurguladı ve 'Denizli için ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz' mesajını paylaştı.

Erdoğan ayrıca DTO heyetiyle birlikte TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ile görüşerek karma sanayi sitesi kurulması, meslek komitelerinin talepleri ve kent gündemindeki konuları ele aldı. Saha temasları çerçevesinde Buharkent OSB’de faaliyet gösteren SBM Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin fabrikasını ziyaret eden Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Tatar’dan üretim ve ihracat faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Üyelerin iş büyütme adımlarına destek veren DTO, üyelerinden Dinçer Alicanoğlu’nun Beşyıldız Yapı Group’un Muratdede Mahallesi’ndeki yeni ofisinin açılışına katılarak işletme ve çalışanları tebrik etti. Erdoğan’ın ziyaret ve teması, yeni dönemin önceliklerini kurumlar arası diyalog ve ortak proje üretimi ekseninde şekillendirme niyetini yansıtıyor.

DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO) BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN, 2026-2030 ÇALIŞMA DÖNEMİNDE HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ KAPSAMINDA KAMU KURUMLARI, MESLEK KURULUŞLARI, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE İŞ DÜNYASININ TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLAMAYI SÜRDÜRÜYOR. DENİZLİ’NİN EKONOMİK GELİŞİMİ, SEKTÖRLERİN BEKLENTİLERİ, YENİ DÖNEM PROJELERİ VE KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ İMKÂNLARININ ELE ALINDIĞI GÖRÜŞMELERDE, ORTAK ÇALIŞMA VE İSTİŞARE MESAJLARI ÖNE ÇIKIYOR. BU ARADA ÜYELERİNİ ZİYARET EDİP DAVET EDİLDİĞİ AÇILIŞLARA DA KATILAN BAŞKAN ERDOĞAN, DTO YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ ALİ SÜLLÜ'YE DE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.