Menteşe yatırımları yerinde incelendi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Menteşe ilçesinde devam eden konut, altyapı ve sosyal hizmet yatırımlarını yerinde inceledi. Ziyarette MUKAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı İhsan Çakar ile Büyükşehir Belediyesi daire başkanları da hazır bulundu.

Olea konutları ve sosyal konut hedefi:

Başkan Aras ilk olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi iştiraki MUKAŞ tarafından Orhaniye Mahallesi'nde hayata geçirilen Olea Konutları Projesi'ni ziyaret etti. Proje; depreme dayanıklı, akıllı sistemlere sahip ve çevre dostu uygulamalarla ön plana çıkıyor. Toplam 86 bağımsız bölümden oluşan projedeki örnek daireleri gezen Aras, yetkililerden teknik bilgiler aldı.

Ahmet Aras proje ve gelir kullanımıyla ilgili olarak şunları söyledi: 'MUKAŞ Konut AŞ’nin ilk projesi olan Olea Konutları’nda incelemelerde bulunduk. Burası, sosyal konut projelerimizi hayata geçirmek için ilk kaynaklarımızı oluşturacağımız bir proje oldu. Bu projeden elde ettiğimiz daireleri satışa çıkararak sağlayacağımız gelirle daha fazla sosyal konut üretmek için çalışacağız. Örnek dairemizi hep birlikte gezdik. Depreme dayanıklılığı, kapalı otoparkı, GES ve gri su depolama sistemleriyle son sistem enerji verimliliği uygulamaları, katlar ve daireler arası ses, ısı ve yangın yalıtımlarıyla, kullanılan malzemelerin birinci sınıf kalitesiyle gerçekten Muğla’ya örnek olacak bir inşaat projesi hayata geçiriliyor'

Aras, Olea Konutları tamamlandığında elde edilecek kaynaklarla Menteşe Evleri bölgesinde 80 konutluk yeni bir sosyal konut projesine başlanacağını belirtti ve bu konutların kent için ulaşılabilir yaşam alanları oluşturma hedefi taşıdığını vurguladı.

Huzurevi ve altyapı çalışmaları:

Heyet, ayrıca Yıldıray Çeltiklioğlu Caddesi'nde sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi. Ziyaret kapsamında, yapımında yüzde 90 seviyesine ulaşan Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi de gezildi.

Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi hakkında Aras, 'Merkezimizde son aşamaya gelmiş durumdayız. Huzurevimiz yakında faaliyete geçecek. Aynı zamanda burada, yaş almış vatandaşlarımıza gündüzlü bakım hizmeti sunacağımız ve ailelerine mola imkânı sağlayacağımız alanlarımız da bulunuyor. Ula ve Köyceğiz’de de huzurevi çalışmalarımız devam ediyor. Yaş almış vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve bakım hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak için Muğla’mıza yeni huzurevleri kazandırmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Gonca Köksal Aras ise ilçedeki yatırımların önemine dikkat çekerek, 'Menteşe’mizin birçok noktasında önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Tüm zorluklara rağmen ilçemizin altyapısını güçlendirmek adına önemli adımlar atıldı. Sosyal konut projemiz de kentimiz açısından büyük önem taşıyor. Kentimizin gelişimine ve vatandaşlarımızın konut ihtiyacına yönelik bu çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyemize ve Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyorum.' dedi.

İncelemeler, kent ölçeğinde konut, altyapı ve bakım hizmetlerine eş zamanlı yatırım yapma yaklaşımının somut örnekleri olarak değerlendirildi; yetkililer projelerin tamamlanmasıyla hizmete sunulacak alanların kısa sürede işletmeye alınacağını bildirdi.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS VE MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANI GONCA KÖKSAL ARAS MENTEŞE’DE KONUT, ALTYAPI VE SOSYAL HİZMET YATIRIMLARINI İNCELEDİ