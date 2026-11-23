hayatı ve öğretmenlik serüveni:

1929 yılında Marmaris Söğüt köyünde doğan Zeliha Korkmaz, ilkokulu bitirir bitirmez yatılı olarak Antalya Aksu Köy Enstitüsü'ne gönderildi. Eğitimini tamamladıktan sonra öğretmenliğe adım attığı yıl 1945 oldu. Meslek yaşamı boyunca köy okullarından kent merkezine uzanan bir yol izleyen Korkmaz, toplam 36 yıl öğretmenlik yaptı ve görevini Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda tamamlayarak emekli oldu.

köy enstitüsü yılları ve ilk görevleri:

Korkmaz, köyünde yatılı okuyan ilk kız olduğunu vurguluyor: "Marmaris’in Söğüt köyünde 10 çocuklu bir ailenin beş numarasıyım... Söğüt köyünde ilk defa kız olarak okumaya çıkan, köyünden çıkan yatılı okuyan benim." Köy Enstitüsü mezunlarının öğretmen ihtiyacını karşılama sürecinde, daha mezun olmadan yerlerinin hazır olduğunu anlattı. İlk görev yeri olarak Marmaris Orhaniye köyünü, ardından Kötekli ve nihayetinde Merkez Atatürk İlkokulunu sayan Korkmaz, Atatürk İlkokulunda yaklaşık 24 yıl ders verdiğini aktardı.

emeklilikte öğrenme ve üretken yaşam:

Emekliliği dinlenme dönemi olarak görmeyen Korkmaz, boş vakitlerini üretken geçirdi. Halk Eğitimi kurslarında dikiş, örgü, boyama ve resim gibi programlara katıldı; çeşitli sertifikalar aldı. Kendi ifadesiyle kurslara "her açılan kursa gittim" ve el işi, dikiş ile örgüyü yaşamının önemli bir parçası haline getirdi. Günlük rutini kitap ve gazete okumak, bulmaca çözmek ve kurslara katılmak üzerine kurulu. Üniversitenin yaşlılara yönelik Tazelenme Üniversitesi sınıfına da katıldığını belirterek, "Yapayalnız oturuyorum. Gelen yok giden yok. Hiç olmazsa orada bir arkadaş grubu olur" dedi.

günümüz eğitimcilerine tavsiyesi:

Uzun yılların deneyimini genç öğretmenlerle paylaşan Korkmaz, hazırlığın önemine dikkat çekiyor: "Bir eğitimci olarak eğitimci kişinin yarınki dersini sınıf üzerinde konuşursak, bir gün evvelden, bir hafta evvelden hazırlaması lazım. Mesela bugünkü üniteyle ilgili değil de bir hafta sonraki üniteyle ilgili bir konu geçiyor. O konuyu öğretmenin not alması lazım." Bu öğüt, planlı ders hazırlığı ve ileriye dönük programlamanın sınıf başarısına etkisine işaret ediyor.

Emekli olsa da öğrenmeyi bırakmayan ve toplumla bağını koparmayan Zeliha Korkmaz, hem köy enstitülerinin mirasını hem de öğretmenliğin disiplinini kişisel yaşamına taşıyan bir örnek olarak öne çıkıyor.

97 YAŞINDAKİ TÜRKİYE'NİN EĞİTİM ÇINARI ZEMLİHA KORKMAZ