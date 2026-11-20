Sungurlu'da esnaf buluşması ve tamamlanan çalışmalar

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, sıcak asfalt çalışmaları tamamlanan Dr. Devlet Bahçeli Caddesinde düzenlenen esnaf kahvaltısında bölge esnafıyla bir araya geldi. Buluşma, Sunguroğlu, Turan, Akçay ve Başpınar mahallelerinin birleştiği noktada gerçekleştirildi ve toplantıda ilçe gündemine ilişkin görüş alışverişi yapıldı.

yapılan yatırımlar ve mali durum:

Toplantıda belediyenin son 2,5 yıldaki performansını değerlendiren Başkan Dere, seçilmeden önceki taahhütlerin yerine getirildiğini belirterek, "2,5 senede 1,5 milyar liralık yatırım yapmışız" ifadesini kullandı. Dere, göreve geldiklerinde belediyenin bütçesinin 450 milyon lira olduğunu ve 350 milyon lira borç bulunduğunu, bu yılki bütçeyle birlikte belediye bütçesinin 2 milyar 150 milyon liraya ulaştığını aktardı.

Başkan, altyapı ve yol çalışmalarına dikkat çekerek belediyenin özellikle asfalt ve su altyapısına daha önce görülmemiş düzeyde yatırım yaptığını vurguladı: "Sadece bir ilçenin değil, bir ilin yapamayacağı yatırımları yaptık." Ayrıca ilçedeki dere ıslah çalışmalarının önümüzdeki 2 yıl içinde tamamlanmasının planlandığını söyledi.

gelecek hedefleri ve sanayi planları:

Dere, imar planının ilçeyi uzun vadeli hedeflere göre şekillendirdiğini belirtti: "Biz imar planımızı 2050 yılında 80 bin hedefine göre yaptık." Konut arzına ilişkin öngörüsünü de paylaşan Başkan, "2027 yaz aylarından itibaren Sungurlu’da konut kıtlığı değil, konut fazlası olacak" dedi.

İstihdam ve sanayiye dair değerlendirmede bulunan Dere, ilçenin diğer yerlere göre işsizlik oranının düşük olduğunu, organize sanayinin genişlemesi gerektiğini ve bunun için 7 bin dönüm ile ilgili çalışmaların yapıldığını aktardı. Bu konuda Sanayi Bakanlığı'nın süreci onayladığını, Tarım Bakanlığı sürecinin ise sürdüğünü belirtti.

Toplantıda ayrıca birlik ve beraberlik mesajı öne çıktı; Başkan Dere, ilçeyi eski kısır çekişmelere geri döndürmemek gerektiğinin altını çizdi ve belediye yönetiminde şeffaflık vurgusu yaptı.

Başkan Dere: "Bir ilçenin değil, bir ilin yapamayacağı yatırımları yaptık"