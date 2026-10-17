Denizli OSB'de 22. sezon öncesi takımların rotası çizildi

Denizli OSB Süper Ligi'nde sezon öncesi hazırlıklar tamamlandı

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından bu yıl 22’ncisi düzenlenecek olan Denizli OSB Süper Ligi öncesinde teknik toplantı ve kura çekimi yapıldı. Lig organizasyonu, bölgede faaliyet gösteren firmaların oluşturduğu takımların katılımıyla geleneksel hale gelmiş etkinlikler arasında yer alıyor.

Toplantı ve kura süreci:

Denizli OSB Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen teknik toplantıya Denizli OSB Bölge Müdürü ve Futbol Tertip Komitesi Başkanı Ahmet Taş ile takım yetkilileri katıldı. Toplantıda sezon takvimi, müsabaka kuralları ve organizasyonel düzenlemeler ele alındı. Ardından, lig fikstürünü belirlemek için kura çekimi yapıldı ve 16 takımın karşılaşma programı belirlendi.

Lig formatı ve eleme sistemi:

Turnuvada tüm takımlar birbirleriyle maç yapacak; sıralama sonucunda ilk 9 takım şampiyonluk yarışına kalacak. Organizasyon komitesinin ligden kopuşları azaltmak amacıyla aldığı karara göre; turnuvayı birinci sırada bitiren takım doğrudan finalist olacak ve rakiplerini finalde bekleyecek. Sıralamadaki 8 takım ise çapraz eşlemeyle birbirleriyle oynayacak; bu eşleşmelerin galipleri finale yaklaşıp şampiyonluk umutlarını sürdürecekler.

Bu format, ligdeki rekabeti yoğunlaştırmayı ve takımlar arasındaki dengeleri korumayı hedefliyor. 16 takım arasında yaşanacak çekişme, sezon boyunca belirleyici olacak.

Süper Lig Kupası ve takvim:

Süper Lig takvimine ek olarak, Süper Lig Kupası final tarihi de kesinleşti. 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak Süper Kupa Finali'nde CHAKRA Mağazacılık ile Ardöküm Merdane karşı karşıya gelecek. Süper Lig Kupası'nın tamamlanmasının ardından lig maçları başlayacak ve takımlar sezon içinde şampiyonluk için yarışacaklar.

Denizli OSB Bölge Müdürü ve Futbol Tertip Komitesi Başkanı Ahmet Taş, turnuvalara katılan firmalara ve sporculara teşekkür ederek şunları söyledi: "Yönetim Kurulumuzun desteğiyle, Bölgemizde yer alan firmalardaki çalışanlar arasında birlik ve beraberliği arttırmak, firmalar arası kaynaşmayı sağlamak, çalışma motivasyonunu daha da yükseltmek amacıyla başlattığımız Denizli OSB Futbol Turnuvamızın bu yıl 22’ncisini düzenlemekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sporun her alanını önemsiyor, bu kapsamda Bölge Müdürlüğümüz ve Yönetim Kurulumuzca önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Turnuvamızda yer alan takımlarımıza ve sporcularımıza yeni sezonunun hayırlı olmasını diliyoruz."

Organizasyon yetkilileri, lig boyunca fair-play ve saha içi disipline vurgu yaparken, programın zamanında ve sorunsuz ilerlemesi için tüm taraflarla koordinasyon halinde çalışılacağını belirtti.

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NCE BU YIL 22’NCİSİ DÜZENLENECEK OLAN DENİZLİ OSB SÜPER LİGİ ÖNCESİNDE TEKNİK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 16 TAKIMIN ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİ LİG’DE KARŞILAŞMALARIN BELİRLENMESİ İÇİN KURA ÇEKİMİ YAPILDI.