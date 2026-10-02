Denizli Sanayi Odası temsil gücünü genişleterek yeni döneme başladı

seçimler ve yeni temsil yapısı:

Denizli Sanayi Odası’nın 2026-2030 dönemine ilişkin Meslek Komiteleri ve Meclis üyelerinin belirlendiği seçimler 1 Ekim tarihinde Oda Hizmet Binası Müjdat Keçeci Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komiteleri üyeleri ile kent sanayisinin farklı sektörlerinden çok sayıda sanayici katılım gösterdi. Üyeler, yeni dönemde görev yapacak temsilcilerini belirlemek üzere oy kullandı.

Seçimlerin sonucu ile birlikte Meslek Komite sayısı 17’den 18’e yükseldi; komitelerde görev alacak üye sayısı ise 110 oldu. Yeni dönem DSO Meclisi 46 üyeden oluşacak ve ilerleyen süreçte belirlenecek Yönetim Kurulu, 11 üyeyle görev yapacak.

başkan kasapoğlu’nun değerlendirmesi:

Seçimin hemen ardından konuşan DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, geride kalan dört yıllık dönemde ortaya konan çalışmaların ortak emek ürünü olduğuna dikkat çekti. Kasapoğlu, oda yönetiminin "ilk dönem değişim" sloganıyla başladığını ve sanayicilerin desteğiyle bu dönemi tamamladıklarını söyledi. Başkan Kasapoğlu, "Bu başarı ortak fikrin, ortak mücadelenin ve ortak heyecanın başarısıdır" sözleriyle birlikte, tüm gruplarda tek listeyle seçime gidilmesini bu ortak başarının göstergesi olarak değerlendirdi.

Kasapoğlu değerlendirmesinde, yeni döneme aynı heyecan, azim ve enerjiyle devam edeceklerini vurgulayarak, temsil ve katılımın artmasıyla görev paylaşımının güçleneceğini ifade etti. Meslek komitelerinin aktif çalışmasının üye ilişkilerini güçlendirdiğinin altını çizdi ve sektörlerden gelen sorun, talep ve önerilerin ilgili mercilere iletilmesinde odanın etkin rol oynadığını belirtti.

oda hizmet kapasitesinin genişlemesi:

Kasıtlı olarak genişletilen hizmet alanları ve yeni iştiraklerle birlikte, DSO’nun hizmet kapasitesinde belirgin bir artış gözlendi. Kasapoğlu, genç ve dinamik kadroların katkısıyla ulusal ve uluslararası ilişkilerin güçlendiğini, Denizli sanayisinin üretim ve ihracatını desteklemeyi çalışmalarının merkezinde tuttuklarını söyledi. Ayrıca Denizli Model Fabrika projesinin, bu çalışma anlayışının somut bir örneği olarak hayata geçirildiğini ve aynı dönem içinde sanayicilerin hizmetine sunulduğunu hatırlattı.

Kasapoğlu, Odanın geldiği noktayı "Sanayicisine yol gösteren ve hizmet eden bir yapıya ulaştı" ifadeleriyle özetledi ve çalışanlar, Meclis ile Meslek Komiteleri arasındaki uyumlu çalışmanın bu ilerlemede belirleyici olduğunu vurguladı.

yeni dönemin öncelikleri ve yol haritası:

Yeni dönemin öncelikleri arasında savunma sanayii yatırımı ve Şirinköy projesi bulunuyor. Kasapoğlu, Denizli’de düzenlenen savunma sanayii buluşmalarının önemli bir zemin oluşturduğunu ve artık somut adımların atılacağı bir aşamaya gelindiğini belirtti. Şirinköy projesiyle ise üretim dünyasına ve kente değer katacak bir yapı kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kasapoğlu stratejik plan ve değişen şartların sunduğu fırsatları yakından takip etme kararlılığını vurgulayarak, ekonomik koşulların zorluklarına rağmen üretimi koruma ve kapasite artırma hedefinden sapmayacaklarını belirtti. Konuşmasında, "Şartlar ne olursa olsun bu mücadeleyi bırakmıyoruz. Bırakmayacağız da." sözleriyle kararlılık mesajı verdi ve yeni yatırımların önünün açıldığı, üretim şartlarının iyileştiği bir dönem temennisinde bulundu.

Eski dönemde emeği geçen Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komitesi üyeleri ile Oda çalışanlarına teşekkür eden Kasapoğlu, seçimlere katılarak destek veren sanayicilere de müteşekkir olduğunu ifade etti. "Bir dönemi tamamladık, şimdi önümüzde yeni bir dönem var. İlk günkü heyecanımızı ve enerjimizi koruyoruz" diyerek yeni döneme ilişkin yol haritasını paylaştı.

Meclis Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu da Odanın geçmişten bu yana her yönetim ve meclisin üzerine koyduğu katkılardan söz ederek, "Hep birlikte bugünlere ulaşmak ve Odamızı daha ileriye taşımak bizim için gurur kaynağı" dedi. Konyalıoğlu, yeni dönemde başlayan projelerin sürdürüleceğini ve şehrin somut ihtiyaçlarına dokunan çalışmaların aynı hızla ilerleyeceğini belirtti.

Hep birlikte ileriye mesajıyla tamamlanan seçim süreci, DSO’nun temsil gücünü ve çalışma kapasitesini artırma hedefinin ilk adımı olarak kayda geçti.

DENİZLİ SANAYİ ODASI’NIN 2026-2030 DÖNEMİNDE GÖREV YAPACAK MESLEK KOMİTELERİ VE MECLİS ÜYELERİNİN BELİRLENDİĞİ SEÇİMLER, 1 EKİM’DE ODA HİZMET BİNASI MÜJDAT KEÇECİ MECLİS SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. YÖNETİM KURULU, MECLİS VE MESLEK KOMİTESİ ÜYELERİ İLE DENİZLİ SANAYİSİNİN FARKLI SEKTÖRLERİNDEN ÇOK SAYIDA SANAYİCİNİN KATILDIĞI SEÇİMLERDE ÜYELER, YENİ DÖNEM TEMSİLCİLERİNİ BELİRLEMEK ÜZERE OY KULLANDI.