Denizli sanayisinin mirası Müjdat Keçeci'nin yaşamı kitapla kaydedildi

kitabın tanıtımı ve gündeme geliş biçimi:

Denizli Sanayi Odası (DSO) önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçecinin meslek yaşamı ve sanayicilik deneyimlerini anlattığı eser, düzenlenen yoğun katılımlı tanıtım ve imza gününde okuyucularla buluşturuldu. Gazeteci Ümit Yakuphan tarafından kaleme alınan Hayatım ve Çalışmalarım - Anadolu Sanayisinde Bir Liderlik ve Mücadele Hikâyesi, Denizli sanayisinin geçmişine, dönüşümüne ve kent hafızasına dair önemli tanıklıklar içeriyor.

Etkinlik, DSO Hizmet Binası M. Feridun Alpat Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programda kent protokolü, iş dünyası temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katılımı dikkat çekti; tanıtım, hem kişisel anekdotlar hem de kurumsal hafızaya ilişkin değerlendirmelerle şekillendi.

tanıtım programı ve katılımcı sözleri:

Programa ev sahipliği yapan DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğluun yanı sıra Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, DSO Meclis Başkanı Okan Konyalıoğlu ile yüksek istişare kurulu üyeleri ve kent iş insanları etkinlikte yer aldı.

Konuşmacılar kitabın, Keçeci'nin kişisel mücadelelerini ve Denizli için biriktirdiklerini gelecek kuşaklara aktarması bakımından önemine vurgu yaptı. Program boyunca kitaba ilişkin değerlendirmeler, hem kurumsal bir miras hem de Anadolu'da üretim ve paylaşma kültürüne ilişkin çıkarımlarla örüldü.

kitabın içeriği ve vurgulanan miras:

Sunumlarda kitap, Keçeci'nin hukuktan sanayiye uzanan kariyerini, Denizli Sanayi Odası'ndaki 17 yıllık hizmet dönemini ve kent için oluşturduğu yapının belgelendiği bir kaynak olarak tanımlandı. Konuşmalarda, Keçeci'nin mali disiplin, kurum kültürü oluşturma ve kaynakları dikkatli kullanma anlayışının DSO'nun bugününe doğrudan katkı sağladığı dile getirildi.

DSO Meclis Başkanı Okan Konyalıoğlu, Keçeci'nin paylaşma ve öğretme eğilimini ön plana çıkararak, kitabın yakın çalışma arkadaşları için bile yeni ve şaşırtıcı ayrıntılar barındırdığını; bu nedenle eserin kayıt altına alınmasının kıymetli olduğunu belirtti. Benzer şekilde Selim Kasapoğlu, Keçeci'nin kuruma bıraktığı güçlü zemin sayesinde sonraki yöneticilerin ilerleyebildiğine dikkat çekti.

kişisel anılar ve mesajlar:

Etkinlik sırasında gerçekleştirilen sürpriz doğum günü kutlaması, tanıtım gününü duygusal bir boyuta taşıdı. Programın ilerleyen bölümünde söz alan Müjdat Keçeci, yaptığı vurgularda ekip çalışmalarına olan inancını öne çıkardı: 'Hiçbir şey tek başına inşa edilmez.' Keçeci, kitapta anlatılanların yalnızca kendi başarısı olmadığını; birlikte yürütülen çalışmaların, emek veren ekiplerin ve yol arkadaşlarının ortak hikâyesi olduğunu ifade etti.

Gazeteci Ali Ümit Yakuphanoğulları (etkinlik metninde adı geçen diğer değerlendirmelerle birlikte), Keçeci'nin hayat öyküsünü biyografi haline getirmenin gurur verici olduğunu belirterek, ailenin geçmişine, mesleki dönüşümlere ve şehrin sanayi tarihine ilişkin sunduğu kaynak değere vurgu yaptı.

Konuşmacılar arasında yer alan Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Nihat Zeybekci de Keçeci'nin kent için ürettiği değeri, kazancını ve birikimini şehriyle paylaşma kültürünü öne çıkararak, kitabın Denizli'nin toplumsal ve ekonomik hafızası açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Program kapanışında, kitabın yalnızca bir kişisel anı ya da kurum raporu olmadığı; aynı zamanda Denizli'de üretim kültürünü, kurumsal disiplini ve kuşaklar arası bilgi aktarımını teşvik eden bir belge niteliği taşıdığı tekrarlandı. Tanıtım ve imza gününün, yerel hafıza ve sanayi mirasının korunması açısından bir adım olarak değerlendirildiği vurgulandı.

Hayatım ve Çalışmalarım - Anadolu Sanayisinde Bir Liderlik ve Mücadele Hikâyesi, DSO ve kent paydaşlarının katkılarıyla düzenlenen bu etkinlikle raflardaki yerini alırken, Keçeci'nin sözleriyle geride bırakılan en önemli mirasın birlikte inşa edilen kurumlar ve paylaşılan deneyimler olduğu mesajı ön plana çıktı.

DENİZLİ SANAYİ ODASI ÖNCEKİ DÖNEM YÖNETİM KURULU BAŞKANI MÜJDAT KEÇECİ’NİN SANAYİCİLİK DENEYİMLERİNİ VE MÜCADELE YILLARINI ANLATTIĞI "HAYATIM VE ÇALIŞMALARIM-ANADOLU SANAYİSİNDE BİR LİDERLİK VE MÜCADELE HİKÂYESİ" ADLI KİTABIN TANITIM VE İMZA GÜNÜ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.