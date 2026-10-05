Denizli sultanları sezona güçlü başlangıç yaptı, Fenerbahçe'yi 3-0 yendi

Denizli'de rahat galibiyet: sultanlar sahadan 3-0 ayrıldı

Denizli Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezonun açılış maçında PAÜ Arena'da ağırladığı Fenerbahçe'yi setleri 25-12, 25-17, 25-19 ile 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip maç boyunca dengeli servis ve blok organizasyonlarıyla rakibine üstünlük kurdu.

maçın kırılma anları:

İlk sette Denizli, baştan sona üstün oyun sergileyip erken üstünlük sağlayarak farkı açtı. İkinci sette savunma direncini koruyan ev sahibi, hücum çeşitliliğiyle seti aldı. Üçüncü sette Fenerbahçe zaman zaman toparlanma sinyalleri verse de Denizli'nin disiplinli oyunuyla maçı tamamlandı. Maçın genelinde servis karşılama ve bloklarda dikkat çeken performans, setlerdeki istikrarı beraberinde getirdi.

kulüp ve teknik direktör açıklamaları:

Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı İbrahim Doğan, maç sonrası oyuncuları, teknik ekibi ve taraftarları tebrik ederek 3-0'lık net galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve destekleri için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Doğan, ekibi Sultanlar Ligi'ne taşımayı ve Denizli'yi en üst seviyede temsil etmeyi hedeflediklerini vurguladı; takımın önümüzdeki hafta Bergama deplasmanına gideceği belirtildi.

Fenerbahçe Başantrenörü İlker Alkan, genç bir kadroyla sahaya çıktıklarını ifade ederek, taraftarın oluşturduğu atmosferi överek rakibe saygı gösterip konsantrasyonlarını yüksek tuttuklarını söyledi. Alkan, takımın adım adım daha iyi seviyelere ulaşma hedefinde olduğunu ve gelecek haftaki Bergama maçına odaklanacaklarını ekledi.

oyuncuların görüşleri ve gelecek hedefi:

Takımın öne çıkan isimleri Duygu Güncü, Çağla Salih ve Peyman Yardımcı, sezonun ilk maçında elde ettikleri galibiyetin sevincini yaşadıklarını belirterek salondaki coşkulu destekleri için taraftarlara teşekkür etti. Sporcular, deplasmanda oynanacak Bergama maçından da galibiyetle dönmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Bu sonuç, Denizli temsilcisinin hem saha içi organizasyon hem de taraftar desteğiyle sezona güçlü bir başlangıç yaptığını gösteriyor; önümüzdeki haftalar takımın lig hedefleri ve form grafiği açısından belirleyici olacak.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KADIN VOLEYBOL TAKIMI, YENİ SEZONUN İLK MÜSABAKASINDA EVİNDE AĞIRLADIĞI FENERBAHÇE MEDİCANA'YI 3-0 MAĞLUP ETTİ. KULÜP BAŞKANI İBRAHİM DOĞAN, HEDEFLERİNİN TAKIMI SULTANLAR LİGİ'NE TAŞIMAK OLDUĞUNU AÇIKLADI.