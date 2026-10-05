Denizli'nin temsilcisi Feyyaz Ceşen yeniden TASKK yönetiminde

seçimin genel görünümü:

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun (TASKK) 20. Olağan Genel Kurulu Ankara'da gerçekleştirildi. Ülke genelindeki 80 ASKF'den yaklaşık 900 delegenin katıldığı kongrede, Denizli 23 delege ile temsil edildi. Divan Başkanlığını Konya ASKF delegesi ve AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan üstlendi.

Seçimde toplam 781 oy kullanıldı. Beyaz oy pusulasını tercih eden mevcut başkan Şener Aydın 481 oy alarak yeniden TASKK Genel Başkanlığına seçildi; mavi liste adayı Yaşar Zımba 295 oyda kaldı. Bu sonuçla Aydın, delegelerin çoğunluğunun desteğini alarak görevine devam edecek.

denizli'nin yönetimdeki temsili:

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Feyyaz Ceşen, seçilen yönetim listesinde yer alarak TASKK Yönetim Kurulu'na tekrar seçildi. Ceşen, önceki dönemde TASKK'da Sosyal İşler Sekreteri olarak görev yapıyordu. Yeni dönemdeki görev dağılımı, önümüzdeki günlerde yapılacak ilk yönetim toplantısında netleşecek.

Ayrıca Denizli ASKF'den Genel Sekreter Ahmet Aytekin ve Başkan Vekili Mehmet Kabakçı da kazanan listede yedek olarak yer aldı; böylece Denizli'nin temsil gücü hem asıl hem yedek kadrolarda korunmuş oldu.

çeşen'in mesajı ve beklentiler:

Feyyaz Ceşen, kongrenin yoğun katılımla geçtiğini vurgulayarak, 'Ankara’da tüm ülkemizden gelen amatör spor sevdalıları bir araya geldi. Türk amatör futboluna yön verecek olan yönetimin belirlendiği kongre büyük heyecana sahne oldu' ifadelerini kullandı. Ceşen, beyaz listeyle seçilen yönetimin içinde yer aldığını ve bundan sonra hem Denizli amatörü hem de Türk amatör futbolu için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

Seçim sonuçları, TASKK yönetiminde deneyim ve sürekliliğe işaret ederken, Denizli'nin temsilindeki devamlılık bölge kulüplerinin sesinin merkezi düzeyde duyurulmasını sağlayacak. Yeni dönemde Ceşen ve ekibinin önceliklerinin saha düzeyindeki destek, sosyal işler ve amatör yapıların güçlendirilmesi olması bekleniyor.

DENİZLİ AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU BAŞKANI FEYYAZ CEŞEN, SON YAPILAN TASKK GENEL KURULU’NDA BİR KEZ DAHA YÖNETİM KURULUNA SEÇİLDİ. TASKK 20. OLAĞAN GENEL KURULU’NDA MEVCUT BAŞKAN ŞENER AYDIN GÜVEN TAZELEDİ.