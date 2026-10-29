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Burhaniye'de yağmur salonu doldurdu: cumhuriyet coşkusu içeri taşındı

Burhaniye'de yağış nedeniyle Atatürk Spor Salonu'na taşınan cumhuriyet kutlamalarında protokol, öğrenciler ve 103 kişilik zeybek ekibi coşkuyu artırdı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:11

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Burhaniye'de yağmur salonu doldurdu: cumhuriyet coşkusu içeri taşındı

Burhaniye'de cumhuriyet coşkusu salona taşındı

Burhaniye ilçesinde etkili olan yağış, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını açık alandan Atatürk Spor Salonuna taşıdı. Salonu dolduran vatandaşlar töreni ilgiyle izlerken, protokol gelip vatandaşların bayramını kutladı. Törene Kaymakam Cumali Atilla, Garnizon Komutanı Yarbay Mert Altuğ ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler katıldı.

Tören programı ve konuşma:

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından konuşma yapan Kaymakam Cumali Atilla, cumhuriyetin anlamına vurgu yaparak milletin birlik ve dayanışma ruhuna dikkat çekti. Konuşmasında, cumhuriyetin 103. yıl dönümünün taşıdığı gururu ve geleceğe dair umudu vurguladı.

Gösteriler, yarışmalar ve ödüller:

Programda öğrencilerin jimnastik gösterileri, okunan şiirler ve kadınların oynadığı halk oyunları geniş yer buldu. Müzik ve gösteriler eşliğinde salondaki heyecan arttı. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, törene katılan Cumali Atilla, Mert Altuğ ve Ali Kemal Deveciler tarafından takdim edildi.

Törenin finalinde sahneye çıkan 103 kişilik halk oyunları ekibinin zeybek gösterisi yoğun ilgi gördü ve salonu dolduranların alkışlarıyla karşılandı. Havanın elverişsiz olmasına rağmen programın akışı ve katılım, ilçede cumhuriyet coşkusunun canlı kaldığını gösterdi.

GARNİZON KOMUTANI ÖDÜL VERDİ

GARNİZON KOMUTANI ÖDÜL VERDİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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