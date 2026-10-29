Çivril’de 29 ekim kutlaması: öğrencilerin gösterileri ve protokolde eksiklikler

Denizli’nin Çivril ilçesinde Cumhuriyet’in ilanının 103. yılı dolayısıyla düzenlenen tören ilçe stadyumunda kutlandı. Etkinlik, kaymakamlık, belediye ve adliye temsilcilerinin yanı sıra öğretmenler, öğrenciler, gaziler, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Törenin akışı:

Program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile Millî Mücadele kahramanları ve aziz şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Çivril Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmasını yaptı. Öğrenciler şiirler sundu, halk oyunları ve dans gösterileri program boyunca izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Spor etkinliklerinde dereceye giren öğrencilere ödüller takdim edildi; ödül töreni, genç katılımcıların başarısını öne çıkaran neşeli anlara sahne oldu.

Katılım ve dikkat çeken unsurlar:

Törene protokol üyeleri arasında Belediye Başkanı Semih Dere, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Okay Cansu, İlçe Emniyet Müdürü Umut Taş ve Garnizon Komutanı İstihkâm Binbaşı Mehmet Serhad Özcan yer aldı. Ancak bazı siyasi parti ilçe başkanları ve yönetimlerinin kutlamaya katılmaması ile muhtarların protokolde bulunmaması dikkat çekti ve tören gözlemlerinde konuşulan konular arasında yer aldı.

Vatandaşlar genel olarak öğrencilerin hazırladığı gösterilere ve törenin düzenine olumlu tepki verdi; yerel yönetim temsilcileri de katılımcılara selamlama ile bayram temennisinde bulundu.

Program boyunca vurgulanan ortak mesaj, Cumhuriyet’in millî egemenlik, bağımsızlık ve çağdaşlaşma hedefleri oldu. Törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan uğruna şehit düşenler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.

29 EKİM