Selendi'de cumhuriyet sevinci gençlik merkezini doldurdu

Selendi'de cumhuriyet coşkusu gençlik merkezinde

Manisa'nın Selendi ilçesinde 29 Ekim dolayısıyla Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kutlamada Cumhuriyet'in 103. yılı coşku ve millî birlik vurgusuyla anıldı. Programa Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız, Belediye Başkanı Murat Daban, Cumhuriyet Savcısı Ersel Bozkurt ile protokol üyeleri katıldı.

programın akışı:

Etkinlikler saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı; konuşmalarda Cumhuriyet değerlerine bağlılık ve birlik mesajları ön plana çıktı.

öğrencilerin performansları ve ödül töreni:

Öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırladıkları şiirleri seslendirip çeşitli gösteriler sundu. Hazırlanan sunumlar izleyicilerden ilgi gördü ve programa renk kattı. Ayrıca program kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Ödül töreninin ardından program sona erdi; Selendi'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü, coşku ve gurur içinde kutlandı.

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNDE CUMHURİYET’İN İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÖRENDE ÖĞRENCİLER ŞİİRLER OKUYUP GÖSTERİLER SERGİLEDİ. GENÇLİK MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KUTLAMA PROGRAMINDA CUMHURİYET COŞKUSU VE MİLLÎ BİRLİK VURGUSU ÖN PLANA ÇIKTI.