Denizli'de 50 bin TL'lik evlilik desteği sürüyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluklar nedeniyle yuva kurmakta zorlanan dar gelirli gençlere yönelik başlattığı Evlilik Desteği projesini sürdürüyor. Proje özellikle merkez dışındaki kırsal mahallelerde ikamet eden ve gerekli şartları sağlayan çiftlerin düğün giderlerine destek olmayı amaçlıyor.

destek kapsamı ve şartlar:

Program kapsamında şartları karşılayan çiftlerin düğün masraflarının 50 bin TL'ye kadar olan kısmı Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Yararlanabilmek için başvuruda bulunanların ilk evlilik şartını taşıması ve evlenecek çiftin, son 1 yıl içinde kırsalda ikamet etmiş olması gerekiyor. Ayrıca, projeden yararlanmak isteyen başvuruların yalnızca gelin adayı üzerinden online olarak yapılabileceği belirtiliyor.

başvuru ve erişim:

Projeye başvurmak isteyen dar gelirli çiftler, müracaatlarını belediyenin internet sitesindeki "Başvurular" sekmesinden veya doğrudan şu adresten gerçekleştirebiliyor: https://apps.denizli.bel.tr/evlilikdestegibasvuru/. Resmî genel bilgi ve duyurular için belediyenin ana sayfası www.denizli.bel.tr adresi takip edilebilecek kaynaklar arasında yer alıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen uygulama, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ihtiyaç sahibi gençlere yönelik sürdürülen destek programlarının bir parçası olarak tanımlanıyor. Belediyenin açıklamasında, kırsal kesimde evlilik hazırlığı yapan ihtiyaç sahibi gençlerin yalnız bırakılmaması hedefinin öncelikli olduğu vurgulanıyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise uygulamanın arkasındaki gerekçeyi şöyle özetledi: "Zorlu ekonomik şartların, özellikle hayata yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanan gençlerimizin omuzlarına yüklediği yükün farkındayız." Başkan Çavuşoğlu, göreve geldikleri günden bu yana halkın bütçesine doğrudan nefes aldıracak sosyal destek projelerini hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu kentin imkanlarını yine bu kentin insanlarına adil ve şeffaf biçimde sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Uygulamanın hedef kitlesi, şartları taşıyan ve başvurusunu belirtilen yöntemlerle yapan çiftlerle sınırlı; dolayısıyla başvuru sürecine ilişkin detaylı koşullar ve gerekli belgeler için belediyenin resmi duyuruları takip edilmeli.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EKONOMİK ZORLUKLAR NEDENİYLE YUVA KURMAKTA ZORLANAN DAR GELİRLİ GENÇLERE YÖNELİK BAŞLATTIĞI "EVLİLİK DESTEĞİ" PROJESİ SÜRÜYOR. KIRSAL MAHALLELERİ KAPSAYAN DESTEK PROGRAMINDA, ŞARTLARI SAĞLAYAN ÇİFTLERİN 50 BİN TL’YE KADAR OLAN DÜĞÜN MASRAFLARI KARŞILANIYOR.