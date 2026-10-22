Denizli'de 5’li karışım tohum desteğiyle 2.065 üreticiye 170,4 ton ulaştırılıyor

Denizli büyükşehir belediyesinin yem bitkisi tohumu desteği başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, artan yem maliyetlerinin üreticiler üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla başlattığı 5’li Karışım Yem Bitkisi Tohumu Desteği programında dağıtıma başladı. Proje kapsamında il genelinde 19 ilçede hak sahibi 2.065 üreticiye toplam 170,4 ton yüksek besin değerine sahip tohum ulaştırılacak.

tohum karışımı ve hedeflenen etkiler:

Sağlanan nitelikli tohum karışımı macar fiğ, yem bezelyesi, tritikale, kılçıksız buğday ve kışlık yulaftan oluşuyor. Belediye yetkilileri, bu bileşimin hem toprak verimliliğini artıracağını hem de hayvansal üretimin kalitesini yükselterek küçük ve orta ölçekli işletmelerin yem giderlerini azaltacağını belirtti.

dağıtım takvimi ve ilk uygulama verileri:

Dağıtım, başvuru ve hazırlık süreçlerinin tamamlanmasının ardından iki haftalık bir takvimle gerçekleştiriliyor. Birinci hafta programında Beyağaç'ta 297, Kale'de 52, Tavas'ta 162 üreticiye toplam 1.590 çuval yem teslim edildi. Bu hafta içinde 14 ilçedeki dağıtımların tamamlanması planlanıyor.

İkinci hafta ise 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Çameli'den başlayacak; programda Çameli'ye 218, Acıpayam'a 373, Çivril'e 326 üreticiye toplam 3.077 çuval destek ulaştırılacak. Hak sahibi üreticiler, bildirilen gün ve saatte ilgili lokasyonlara gelerek tohumlarını teslim alacaklar.

Proje sonunda toplam 2.065 üreticiye 170,4 ton 5’li karışım yem bitkisi tohumu verilmiş olacak; uygulamanın üreticilerin bütçesine ve bölgesel üretim sürdürülebilirliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

başkanın açıklaması:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu konuyla ilgili şunları söyledi: "Toprağına sahip çıkan, emeğini esirgemeyen tüm çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Amacımız yalnızca topraklarımızın verimini artırmak değil; aynı zamanda hayvancılıkla uğraşan cefakar hemşehrilerimizin bütçesine katkı sağlamaktır. Bugün tarlalarla buluşan her bir tohum, yarınlarımıza umuttur. Yeni üretim sezonunun tüm üreticilerimize bolluk, bereket ve yüksek kazanç getirmesini diliyorum. Desteğimiz tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun".

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ARTAN YEM MALİYETLERİNE KARŞI ÜRETİCİYİ DESTEKLEMEK VE ÜRETİMİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ 5’Lİ KARIŞIM YEM BİTKİSİ TOHUMU DESTEĞİNDE DAĞITIM SÜRECİ BAŞLADI. PROJE KAPSAMINDA İL GENELİNDEKİ 2 BİN 65 ÜRETİCİYE TOPLAM 170,4 TON YÜKSEK BESİN DEĞERİNE SAHİP YEM BİTKİSİ TOHUMU ULAŞTIRILIYOR.