Denizli'de çatıda süren ücret eylemi avukatlı mutabakatla son buldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'ndaki lüks rezidans inşaatında çalışan taşeron firma işçileri, ücretlerini alamadıkları iddiasıyla çatıya çıkarak eylem başlattı. Olay, 9 Eylül Çarşamba günü gündeme geldi ve işçiler, ücretleri hesaplarına yatırılmadan çatıdan inmeyeceklerini açıkladı.

Eylemin gelişimi:

İnşaatın 15 katlı çatısına çıkan işçiler, taleplerinin karşılanmaması durumunda eylemi sürdüreceklerini belirtti. Bölgeye gelen güvenlik güçleri, durumun tırmanmaması için arabuluculuk yapılmasını sağladı. Güvenlik birimleri, hem işçilerin hem de firma yetkililerinin sağduyulu davranması yönünde çalışmalar yürüttü.

Mutabakat ve ödeme:

Taraflar, avukatların katılımıyla yürütülen görüşmelerde anlaşmaya vardı. Yapılan toplantı sonucunda işçiler ile firma yetkilileri avukatlar eşliğinde karşılıklı bir sözleşme imzaladı. Mutabakatın imzalanmasının ardından işçilerin ücret ödemeleri gerçekleştirildi ve eylem sonlandırıldı.

Anlaşma sonrası işçiler çatıdan indi; taraflar arasında sağlanan uzlaşma, güvenlik güçlerinin müdahalesine gerek kalmadan sürecin çözümlenmesini sağladı. Olay, bölgedeki çalışmanın devam etmesine olanak tanıdı ve tarafların imzalanan sözleşme çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmesi bekleniyor.

DENİZLİ’DE ÜCRETLERİNİ ALAMADIKLARI GEREKÇESİYLE REZİDANS İNŞAATININ ÇATISINA ÇIKAN İŞÇİLERİN EYLEMİ, TARAFLAR ARASINDA SAĞLANAN MUTABAKATLA SONA ERDİ. AVUKATLAR EŞLİĞİNDE İMZALANAN SÖZLEŞMENİN ARDINDAN İŞÇİLERİN ALACAKLARI ÖDENDİ.