Denizli Özel Tekden Hastanesi'nde çocuk nörolojisinde ileri tanı

Denizli Özel Tekden Hastanesi, çocukluk çağında görülen nörolojik hastalıkların doğru tanısına katkı sunmak amacıyla tam kapasiteli klinik nörofizyoloji laboratuvarı kurdu. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, laboratuvarın açılmasıyla birlikte kent ve çevresindeki sağlık kuruluşlarından yoğun başvuru alındığını belirtiyor.

Laboratuvarın sunduğu testler:

Laboratuvarda en sık uygulanan yöntemler, sinir sisteminin elektriksel işlevlerini ölçen nörofizyolojik incelemelerdir. Bu testler hem merkezi sinir sistemi hem de periferik sinir sistemi ile ilgili değerlendirmeler içerir. Özellikle genetik geçişli nörolojik hastalıklar, kas hastalıkları, periferik sinir sistemi bozuklukları ve omurilik hastalıkları gibi durumların tanısında bu incelemelerden yararlanılıyor.

Uzmanlık ve yönlendirme süreci:

Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, klinik nörofizyoloji alanında uzman hekim sayısının sınırlı olmasının, hastaların ileri değerlendirme için merkezlerine yönlendirilmesine neden olduğunu vurguladı. Hastanenin laboratuvarı, ileri tanı gerektiren çocuk hastaların kapsamlı değerlendirmesini yapacak donanıma ve uzman kadroya sahip bulunuyor.

Bu hizmet sayesinde, şüpheli nörolojik olgularda daha erken ve doğru tanı konulması hedefleniyor; böylece takip, tedavi planlaması ve genetik danışmanlık süreçleri daha sağlıklı bir zeminde yürütülebilecek. Hastanenin sunduğu ileri nörofizyolojik incelemeler, bölgedeki çocuk nörolojisi tanı ağında önemli bir boşluğu dolduruyor.

DENİZLİ ÖZEL TEKDEN HASTANESİ NÖROLOJİ UZMANI PROF. DR. OKAN BÖLÜKBAŞI, ÇOCUKLUK ÇAĞINDA GÖRÜLEN NÖROLOJİK HASTALIKLARIN TANISINDA KLİNİK NÖROFİZYOLOJİK İNCELEMELERİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ. DENİZLİ ÖZEL TEKDEN HASTANESİNDE KURULAN KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ LABORATUVARINDA, ÇOCUK HASTALARA YÖNELİK İLERİ TANISAL DEĞERLENDİRMELERİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ BELİRTTİ.