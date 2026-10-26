Denizli'de konut satışları yıllık düşüş gösterdi, Ege genelinde benzer eğilimler var

Denizli'de satışlar 2025'e göre geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan konut satış istatistiklerine göre, Denizli ilinde 2025 yılı Eylül ayında 1.913 olan konut satışı, 2026 yılı aynı ayında 1.701 seviyesine inerek 212 adet azalma gösterdi. Veriler, ilin yıllık bazda konut pazarı hareketliliğinde belirgin bir düşüş olduğunu ortaya koyuyor.

TÜİK verileri ve ulusal görünüm:

Ülke genelinde ise ilk el konut satışları 2026 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 artışla 51.519 olarak kaydedildi. İkinci el konut satışları ise aynı dönemde yüzde 15,3 azalarak 90.871 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk elin payı yüzde 36,2, ikinci elin payı ise yüzde 63,8 olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışlarında Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artış gözlenerek 2.167 konut satıldı. Bu satışların toplam içindeki payı yüzde 1,5 oldu. Ocak–Eylül döneminde yabancılara yapılan satışlar ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 azalarak 15.308 olarak kaydedildi. Eylül ayında yabancı alımlarda en fazla satış 388 adet ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına, 166 ile Irak ve 162 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.

Ege bölgesinde il bazında karşılaştırma:

Ege Bölgesi genelinde de 2025 Eylül ayına kıyasla çoğu ilde satış düşüşü yaşandı. Veriler şu değişimleri gösteriyor: Manisa 2.407'den 1.920'ye, Afyonkarahisar 1.157'den 1.035'e, Aydın 2.854'ten 2.702'ye, İzmir 8.857'den 7.535'e, Kütahya 948'den 791'e ve Muğla 2.004'ten 1.952'ye geriledi. Bölgedeki tek artış ise Uşakta gerçekleşti; satışlar 718'den 770'e, yani 52 adet arttı.

Denizli ve Ege illerindeki bu tablo, bölgesel konut talebinde yıl bazında dalgalanma olduğuna işaret ediyor. TÜİK’in paylaştığı veriler, hem ilk/ikinci el ayrımı hem de yabancı alımlarına ilişkin detaylarla piyasa eğilimlerinin hangi alanlarda yoğunlaştığını gösteriyor.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU’NUN YAYIMLADIĞI KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİNE GÖRE, DENİZLİ’DE GEÇEN YIL EYLÜL AYINDA BİN 913 KONUT SATILIRKEN, BU YILIN AYNI AYINDA SATIŞLAR 212 ADET AZALARAK BİN 701 OLDU.