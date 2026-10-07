Denizli'de kortlar hareketleniyor: Aydem Cup T500 Masters başlıyor

Aydem Enerji tarafından düzenlenen Aydem Cup T500 Masters tenis turnuvası, 8-18 Ekim tarihlerinde Pamukkale Tenis Kulübü sahalarında gerçekleştirilecek. Organizasyona yaklaşık 500 sporcu katılacak ve toplam 350 bin TL ödül dağıtılacak.

turnuva ayrıntıları:

Turnuva, Türkiye Tenis Federasyonu takviminde yer alan T500 Masters statüsünde düzenleniyor. Etkinlik 8 Ekim'de başlayıp 18 Ekim'de final karşılaşmalarıyla sona erecek; katılımcılar ve izleyiciler Pamukkale Tenis Kulübü'nde bir araya gelecek. Organizasyonda kadın ve erkek sporcular tekler, çiftler ve karışık çiftler kategorilerinde mücadele edecek.

kategoriler ve program:

Tek kadınlar ve tek erkeklerde karşılaşmalar 30+ ile 80+ yaş gruplarında düzenlenecek. Çift erkeklerde 30+ ile 75+, çift kadınlarda 30+ ile 70+, karışık çiftlerde ise 30+ ile 65+ kategorileri yer alıyor. Her kategorideki maç takvimi, turnuva süresince yapılacak sıralamalara göre belirlenecek.

gösteri maçı:

Turnuvanın öne çıkan etkinliklerinden biri 15 Ekim'de düzenlenecek özel gösteri maçı. Türk tenisinin tanınmış ismi Çağla Büyükakçay ile Aydem Enerji CEO'su Serdar Marangoz 15 Ekim saat 18.30'da korta birlikte çıkacak. Gösteri maçı tenis severlerin katılımına açık olacak.

Denizli'nin ilk T500 Masters buluşması olarak öne çıkan Aydem Cup, farklı yaş gruplarından sporcuları buluşturarak kentte geniş bir sportif hareketlilik yaratmayı hedefliyor. Turnuva, yerel izleyiciye yönelik etkinliklerle bölgesel spor dinamiğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

AYDEM ENERJİ’NİN DÜZENLEDİĞİ AYDEM CUP T500 MASTERS TENİS TURNUVASI, 8-18 EKİM TARİHLERİ ARASINDA PAMUKKALE TENİS KULÜBÜ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK.