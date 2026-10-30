Denizli'de öğrencileri okuma ve analizle güçlendirecek ortaklık

Protokol ve hedefler:

Denizli genelindeki gençlerin okuma kültürünü geliştirmek, analiz yeteneklerini artırmak ve yazı dilini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Bir Bilen ile Bilge Nesil kitap okuma ve kompozisyon yarışması için resmi iş birliği protokolü, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde imzalandı. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Eğitim-Bir-Sen Denizli 1 Nolu Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş ve Genç Memur-Sen Denizli İl Başkanı Adem Kayar katıldı.

Uygulama ve kapsam:

Protokol kapsamında yürütülecek yarışma, öğrencilere sadece kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı değil; okuduklarını bir rehber öğretmen eşliğinde analiz ederek kompozisyona dökebilme becerisi kazandırmayı hedefliyor. Eğitim-Bir-Sen Denizli 1 Nolu Şubesi ve Genç Memur-Sen organizasyon desteği sağlayacak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise koordinasyonu üstlenecek. Proje ile liselerde geniş bir kütüphane ve mentorluk ağı oluşturulması planlanıyor ve uygulamada rehber öğretmen-pupil eşleşmeleri öne çıkacak.

Yetkililerin değerlendirmeleri:

Emre Çalışkan projenin öğrencilerin entelektüel birikimine büyük katkı sunacağını vurgulayarak, "Gençlerimizin milli ve manevi değerlerle donanmış, okuyan ve sorgulayan bireyler olarak yetişmesi en büyük önceliğimizdir. Bu anlamlı iş birliğinin Denizli’deki eğitim camiasına ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Feyzullah Öselmiş sendika olarak eğitime yapılan yatırımlara verdiği önemi belirterek, "'Bir Bilen ile Bilge Nesil' projesi, sadece bir yarışma değil; öğretmen ile öğrenciyi fikir işçiliğinde buluşturan köklü bir nesil hareketidir" ifadelerini kullandı.

Adem Kayar ise projenin sahada uygulanması için hazırlıkların tamamlandığını söyleyerek, "Denizli gençliği, kendilerine rehberlik eden hocalarıyla birlikte bu yıl da medeniyetimizin öncü eserleriyle buluşacak. Geleceğin bilge neslini inşa etmek için heyecanla yola çıkıyoruz" dedi.

İlerleyen süreç ve başvuru:

İmza töreni, tarafların hayırlı olsun temennileri ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Yarışmanın başvuru detayları, takvimi ve belirlenen kitap listesi önümüzdeki günlerde Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve sendika kanalları üzerinden okullara duyurulacak.

DENİZLİ'DE GENÇLİK İÇİN DEV İŞ BİRLİĞİ: "BİR BİLEN İLE BİLGE NESİL" PROJESİ BAŞLIYOR