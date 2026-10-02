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Denizli'de tefecilik operasyonunda milyonluk senet ve ruhsatsız silah ele geçirildi

Denizli'de düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı; ikametlerde 15 senet bulundu, 13'ünün değeri 5 milyon 820 bin TL, ayrıca silah ve delil ele geçirildi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Denizli'de tefecilik operasyonunda milyonluk senet ve ruhsatsız silah ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte tefecilik suçunun önlenmesine yönelik projeli çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Çalışma neticesinde 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı.

ele geçirilen deliller:

Aramalarda toplam 15 adet senet ele geçirildi; bunlardan 13 adedinin toplam değeri 5 milyon 820 bin TL olarak tespit edildi, ayrıca 2 adet senedin bedel kısmının doldurulmamış olduğu kaydedildi. Aramalar sırasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 73 adet fişek ile çeşitli dijital materyaller de bulundu.

yasal süreç ve sonrasında yapılanlar:

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, tefecilik suçundan adli makamlara sevk edildi. Sulh ceza hâkimliğine çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, projeli çalışma kapsamında tefecilikle mücadeleye verilen önemin ve yerel güvenlik birimlerinin koordineli çalışmalarının bir örneği olarak kayda geçti.

DENİZLİ’DE TEFECİLİK SUÇUNUN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMA KAPSAMINDA 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI....

DENİZLİ’DE TEFECİLİK SUÇUNUN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMA KAPSAMINDA 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI. ŞÜPHELİLERİN ADRESLERİNDE YAPILAN ARAMALARDA 5 MİLYON 820 BİN TL DEĞERİNDE SENET ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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