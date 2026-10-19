Memleketinde gala: 'Hasip ile Nasip' oyuncuları Bor'da buluştu

Galada memleket atmosferi:

Niğde'nin Bor ilçesinde, Bor Sineması'nda düzenlenen 'Hasip ile Nasip' filminin gala gösterimi yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Bor Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, filmin oyuncuları Toygan Avanoğlu ve Selim Erdoğan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Davetliler ve izleyiciler salonu doldurarak yerel bir sinema etkinliğinin önemini gösterdi.

Gala sırasında sahneye çıkan oyuncular, memleketleriyle kurdukları bağı vurguladı. Toygan Avanoğlu, yıllar sonra doğduğu topraklarda izleyicilerle buluşmanın mutluluğunu ifade ederek, internette İzmirli olduğuna dair bilgilerin yer aldığını söyleyip kimliğinin Borlu olduğunu belirtti: "Borluyum çok şükür. Buraya seneler sonra böyle bir etkinlikle gelmek benim için çok onur verici. Bizleri çok güzel karşıladılar. belediye başkanımız, kaymakamımız ve valimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."

Yerel yöneticiler ve beklentiler:

Bor Belediye Başkanı Serkan Baran galanın Niğde için önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı. Baran, şehirde ilk kez oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilen bir film gösteriminin anlam taşıdığını söyleyerek, Türk sinemasının geçmiş dönemlerinden bir yapımın yeniden beyaz perdeye taşınmasının değerine dikkat çekti. Baran, oyuncuların Bor'u ziyaret etmesinden memnuniyet duyduklarını ve "Bundan sonraki projelerde de Niğde ve Bor'un tanıtımına katkı sağlamaları noktasında desteklerini bekliyoruz" diyerek beklentilerini paylaştı.

Filmin diğer oyuncusu Selim Erdoğan ise izleyicilerin keyifli vakit geçirmesini amaçladıklarını belirterek katılımcılara teşekkür etti. Hem oyuncular hem de protokol üyeleri, gösterimin ardından vatandaşlarla sohbet ederek yerel sinema kültürüne verilen desteği hissettirdi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından 'Hasip ile Nasip' filmi protokol üyeleri, oyuncular ve vatandaşların katılımıyla Bor Sineması'nda gösterime sunuldu. Etkinlik, hem salonu dolduran izleyiciler hem de katılımcılar açısından memleket bağlarının güçlendiği bir buluşma olarak değerlendirildi.

BOR SİNEMASI’NDA DÜZENLENEN GALADA FİLMİN OYUNCULARI TOYGAN AVANOĞLU VE SELİM ERDOĞAN, SİNEMASEVERLERLE BİR ARAYA GELDİ.