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Denizli’den amatör futbola ulusal köprü: genel sekreter yardımcısı görevinde Feyyaz Ceşen

Denizli ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen, TASKK 20. Olağan Genel Kurulu sonrası Şener Aydın yönetiminde genel sekreter yardımcısı olarak görevlendirildi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 11:58

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Denizli’den amatör futbola ulusal köprü: genel sekreter yardımcısı görevinde Feyyaz Ceşen

Denizli temsilcisi TASKK yönetiminde:

Ekim ayı başında Ankara’da gerçekleşen TASKK 20. Olağan Genel Kurulunda delegelerin oyuyla işbaşına gelen Şener Aydın liderliğindeki yeni yönetim ilk toplantısını yaptı. Yapılan görev dağılımında, Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Feyyaz Ceşene Genel Sekreter Yardımcılığı görevi verildi.

Ceşen, görevlendirmeyle beraber hem Denizli’de hem de ulusal düzeyde Türk amatör futboluna katkı sağlamaya devam edecek. Önceki dönemde de TASKK bünyesinde görev alan Ceşen, yeni yönetimde de yer alarak amatör futbolun yönlendirilmesinde etkisini sürdürecek.

Görev dağılımı ve öncelikler:

Yeni yönetimin ilk toplantısında yapılan dağılım, federasyonun Türkiye ölçeğindeki temsil kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor. Göreve getirilen Ceşen, atanmış olduğu Genel Sekreter Yardımcılığı makamında, amatör kulüplerin sorunlarına çözüm üretme, organizasyonların koordinasyonu ve kulüp kapasitesinin artırılması gibi alanlara odaklanacak.

Toplantı sonrası yapılan değerlendirmelerde kurum içi işleyişin hızlandırılması ve delegelerin beklentilerinin karşılanması öncelikler arasında yer aldı. Yeni yönetim, görev dağılımının ardından somut çalışma planları oluşturmak için sahada ve merkezde eş zamanlı hareket etmeyi hedefliyor.

Denizli için ne anlama geliyor:

Denizli açısından bu atama, kentin amatör futboldaki etkin temsilinin devamı olarak değerlendiriliyor. Feyyaz Ceşenin hem yerel hem de merkezi platformlarda bulunması, Denizli kulüplerinin gündemlerinin Ankara’ya taşınmasını kolaylaştıracak ve kaynakların daha koordineli kullanılmasına katkı sağlayacak.

Ceşen, yaptığı değerlendirmede yeni dönemin Türk amatör futbolu için hayırlı olmasını dileyerek, enerjilerini amatörlerin daha ileriye taşınmasına adayacaklarını belirtti. Yönetim ve görev dağılımı sonrası önümüzdeki dönemde atılacak adımların, sahadan gelen ihtiyaçlara cevap verecek biçimde planlanması bekleniyor.

DENİZLİ AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU BAŞKANI FEYYAZ CEŞEN’E ÖNEMLİ GÖREV. CEŞEN, SON YAPILAN...

DENİZLİ AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU BAŞKANI FEYYAZ CEŞEN’E ÖNEMLİ GÖREV. CEŞEN, SON YAPILAN GENEL KURULDA GÜVENOYU ALAN ŞENER AYDIN BAŞKANLIĞINDAKİ TÜRKİYE AMATÖR SPOR KULÜPLERİ KONFEDERASYONU’NDA YENİ DÖNEMDE GENEL SEKRETER YARDIMCISI GÖREVİNİ YÜRÜTECEK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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