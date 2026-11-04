MATSO'da nefes kredisiyle üyelerin finansmana erişimi için yol haritası belirlendi

Toplantı ve katılımcılar:

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) hizmet binasında gerçekleştirilen toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Önem Gök başkanlığında yapıldı. Toplantıya MATSO Yönetim Kurulu üyeleri ile TOBB Nefes Kredisi kapsamında kredi kullandıracak bankaların Manavgat’taki merkez şube müdürleri katıldı. Görüşme, üyelerin finansmana erişimini kolaylaştırmaya yönelik yöntemlerin ve kredi başvuru süreçlerindeki uygulamaların değerlendirilmesine odaklandı.

Görüşülen başlıklar:

Toplantıda, Nefes Kredisinin yeni dönem uygulaması, başvuru süreçleri ve bankaların uygulamada dikkat etmesi gereken hususlar ayrıntılı şekilde ele alındı. Banka temsilcileriyle yapılan istişarelerde, üyelerin kredi imkânlarından daha etkin faydalanmasını sağlamak için takip edilecek adımlar masaya yatırıldı. MATSO yöneticileri, işletmelerin karşılaştığı başvuru süreci problemlerini tespit ederek bunların çözümüne katkı sunma taahhüdünde bulundu.

Başkan Önem Gök, finansmana erişimin işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi açısından kritik olduğunu vurguladı ve artan işletme maliyetleri ile finansman giderlerinin iş dünyasını doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Gök, TOBB Nefes Kredisi’nin yeni döneminde 50 milyar TL ilave finansman sağlanmasının önemine işaret ederek, amaçlarının daha fazla üyenin bu imkândan yararlanmasını sağlamak olduğunu belirtti.

İş birliği ve teşekkürler:

Toplantıda, bankalarla sürekli iş birliği ve istişare içinde olunacağı vurgulandı. Gök, Manavgat’ın ülke ekonomisine katkısını hatırlatarak, üretim ve istihdamın korunması için finansmana erişimin kolaylaştırılmasının gerekliliğini yeniden dile getirdi: "İşletmelerimizin faaliyetlerini sürdürebilmesi, üretim ve istihdamın korunması için finansmana erişimin kolaylaştırılması gerekiyor." Ayrıca Nefes Kredisi'nin yeni döneminin hayata geçirilmesinde emeği geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen ve programa katılan tüm bankalara teşekkür edildi.

Nefes Kredisi başvuru ve şartları:

Yeni dönemde firma başına kredi üst limiti 5 milyon TLye yükseltildi. Daha önce Nefes Kredisi kullanan işletmeler de toplam kredi tutarlarını 5 milyon TL’ye tamamlayacak şekilde ilave kredi başvurusunda bulunabilecek. Krediler, TOBB’a bağlı oda ve borsa üyesi işletmelere sunulacak ve 6 ay anapara ödemesiz dönem dâhil azami 48 ay vadeli olabilecek.

Faiz oranlarında vade farklılıkları uygulanacak: 24 aya kadar vadelerde yıllık %36, 24 ayın üzerindeki vadelerde ise yıllık %34 faiz uygulanacak. İşletmeler, Nefes Kredisi için odadan faaliyet belgesi alarak kredi kullandıran bankaların şubeleri aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilecekler.

MATSO yönetimi, toplantı sonrasında üyelerin bilgilendirilmesi ve başvuru süreçlerinin kolaylaştırılması için bankalarla koordinasyonu sürdüreceklerini bildirdi.

MATSO HİZMET BİNASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIYA MATSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖNEM GÖK (SAĞDAN DÖRDÜNCÜ) VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE TOBB NEFES KREDİSİ KAPSAMINDA KREDİ KULLANDIRACAK BANKALARIN MANAVGAT'TAKİ ŞUBE MÜDÜRLERİ KATILDI.