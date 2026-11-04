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Muğla ihracatta Ege'nin dördüncü kenti oldu, su ürünleri sektörü öne çıktı

Muğla, Ekim 2026'da 133,4 milyon dolarlık ihracatla Ege'de dördüncü sıraya yerleşti; su ürünleri liderliğini sürdürdü, EİB ocak-ekizde 16,2 milyar dolar açıkladı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Berk Doğan

Muğla ihracatta Ege'nin dördüncü kenti oldu, su ürünleri sektörü öne çıktı

Ekim ayı verileri:

Muğla, 2026 yılı ekim ayında 133,4 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Bu performansla kent, Ege Bölgesi illeri arasında dördüncü sıraya yükseldi ve bölgenin ihracat profilinde önemini korudu.

Aynı dönemde diğer illerin performansı da yakın seyretti; Aydın 117,7 milyon dolar ve Balıkesir 116,8 milyon dolar ihracat kaydetti. Muğla'nın öne çıkmasında özellikle deniz ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün katkısı belirleyici oldu.

Su ürünleri ve birlik performansı:

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, ekim ayında ihracatını yüzde 4 artırarak 186,8 milyon dolar seviyesine taşıdı. Bu rakamla birlik, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bünyesinde ekim ayında en yüksek ihracatı gerçekleştiren birlik oldu.

Genel veriler bağlamında EİB, 2026 ocak-ekim döneminde ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artırarak 15,3 milyar dolardan 16,2 milyar dolara yükseltti. Birliklerin son bir yıllık ihracatı ise yüzde 5 artışla 18,5 milyar dolardan 19 milyar 364 milyon dolara ulaştı.

Öztürk'ün değerlendirmesi:

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, "20 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşmak için ekim ayında büyük bir adım attık" dedi. Öztürk, hedefin sürdürülebilir olması için finansmana erişim sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Öztürk ayrıca şu talepleri dile getirdi: "TCMB’nin faiz indirim kararının devamının gelmesini bekliyoruz. Döviz dönüşüm desteğinde ihracatçılarımızın beklentilerini karşılamayan 1 Ekim 2026 tarihli yeni uygulamanın yeniden değerlendirilmesini ve ihracatçılarımızın lehine düzenlenmesini istiyoruz."

Öztürk, ihracatın yalnızca döviz kazandıran bir faaliyet olmadığını; üretimi, istihdamı, yatırımı ve teknolojik gelişimi besleyen bir ekonomik kalkınma modeli olduğunu belirterek, "Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi, üretim gücünü uluslararası pazarlara taşımasına bağlı. Bunun için ihracatçılarımızın yolundaki taşları temizlememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

MUĞLA, 2026 YILI EKİM AYINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 133,4 MİLYON DOLARLIK İHRACATLA EGE BÖLGESİ&#039;NDE EN...

MUĞLA, 2026 YILI EKİM AYINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 133,4 MİLYON DOLARLIK İHRACATLA EGE BÖLGESİ'NDE EN FAZLA İHRACAT YAPAN DÖRDÜNCÜ İL OLDU.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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