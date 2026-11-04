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Köy tarlasından hastane molasına: hemşire safranla stres atıyor

Adana Feke'de hemşire Muhammed Ataş, 50 kilodan 3 yılda 500 kilograma çıkan safran üretimiyle iş stresini azaltıyor ve köyde kadınlara gelir sağlıyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Köy tarlasından hastane molasına: hemşire safranla stres atıyor

mesai arası tarlada sakinlik:

Muhammed Ataş, Adana’nın Feke ilçesinde Feke Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapıyor. Yoğun sağlık hizmeti temposundan arta kalan zamanlarını köyünde geçirip safran yetiştiriciliği yaparak stresini hafifletiyor. Ataş, Safranbolu’dan temin ettiği 50 kilogram safran soğanı ile başladığı işe üç yıl içinde çoğaltarak 500 kilograma ulaştığını anlatıyor.

Arazisinin toplamı 3 dönüm olmasına rağmen, iş yoğunluğu nedeniyle şu anda yaklaşık 1 dönüm alanda safran ekiyor. Doğada çalışmanın kendisine iyi geldiğini söyleyen Ataş, üretimi zaman içinde artırmayı planladığını belirtiyor.

safran üretiminin zorluğu ve değeri:

Ataş, safranın değerinin üretiminin zahmetinden kaynaklandığını vurguluyor: “Safranı yaklaşık 3 yıl araştırdıktan sonra ektim. İlk başta az bir alan ekmiştim, zamanla çoğaldı.” Hasadın doğru yapılmasının uçucu yağları korumada önem taşıdığını belirten Ataş, safranın içerdiği 140’ın üzerindeki bileşene dikkat çekiyor.

Üretim verilerine göre 170-180 çiçekten ortalama 1 gram safran elde ediliyor. Ataş, bir gramla çay için ortalama 60-70 bardak elde edilebildiğini örnek veriyor. Ürünleriyle ilgili İstanbul’dan olumlu geri dönüşler aldığını söyleyen Ataş, satış fiyatını kilogram için 900-1000 lira bandında düşündüğünü aktarıyor; daha önce piyasa aralığını 800-900 TL olarak da ifade etmişti.

köyde ekonomik etki ve kadın üreticiler:

Ataş’ın başlattığı üretim, köydeki kadınların safranı çay, sirkе ve farklı ürünlere dönüştürmesine örnek oldu. Köydeki üreticiler, safranı işleyerek ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Hatice Köse, “3-4 yıldır Muhammed beyden safran alıyorum. Kalitesinden çok memnunum. Türkiye’de safran sirkesi üreten çok az kişi var; ben de safran sirkesi üretiyorum” diyerek üretimin bölge için açtığı fırsata işaret ediyor. Köse, safran sirkesinin maddi değerinin yüksek olduğunu ve daha önce litre fiyatının 20 bin lira olduğunu gördüğünü, sirkeden krem üretimine kadar farklı kullanım alanları yarattığını söylüyor.

Safran yetiştiriciliğinin hem bireysel bir stres azaltma yöntemi hem de köyde küçük ölçekli bir gelir kaynağına dönüşmesi, bölgede yeni girişimlere ilham veriyor. Ataş, üretimi büyütürken kadınların ürün geliştirmesine destek vererek yerel ekonomiye katkı sağlamayı sürdürüyor.

MUHAMMED ATAŞ, YOĞUN İŞ TEMPOSUNUN STRESİNİ KÖYÜNDE SAFRAN ÜRETİMİ YAPARAK ATIYOR.

MUHAMMED ATAŞ, YOĞUN İŞ TEMPOSUNUN STRESİNİ KÖYÜNDE SAFRAN ÜRETİMİ YAPARAK ATIYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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