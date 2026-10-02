Denizli'nin genç yıldızı Nefise Kaymakçı Avrupa ringinde madalya peşinde

Merkezefendi'nin milli boksörü Avrupa sınavında:

Merkezefendi Spor Kulübü'nün milli boksörü Nefise Kaymakçı, Karadağ'ın Budva kentinde 1-12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Boks U-17 Şampiyonasında Türkiye ve Denizli'yi temsil edecek.

60 kilogram kategorisinde mücadele eden Kaymakçı, Türkiye Şampiyonası'ndaki şampiyonluğunun ardından milli takıma seçildi ve yaklaşık üç aylık kamp sürecini tamamladı.

Hazırlık ve hedefler:

Üç aylık milli takım kampıyla hazırlıklarını tamamlayan Kaymakçı, Budva'da ay-yıldızlı forma ile madalya için ringe çıkacak. Merkezefendi Spor Kulübü ve Milli Takım Boks Antrenörü Asiltürk Özuysal de sporcuya organizasyonda eşlik edecek.

Merkezefendi Belediyesi'nin spora ve sporculara verdiği destekle altyapıdan çıkan sporcular arasında yer alan Kaymakçı, kulübünün başarısını uluslararası arenaya taşımayı hedefliyor.

Belediye başkanından destek:

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Nefise Kaymakçı ve antrenör Asiltürk Özuysal'a başarı dileklerini iletti: "Karadağ’ın Budva kentinde düzenlenecek Avrupa Boks U-17 Şampiyonası’nda ülkemizi ve Denizli’mizi temsil edecek Merkezefendi Spor Kulübümüzün milli sporcusu Nefise Kaymakçı ile Merkezefendi Spor Kulübümüzün ve Milli Takım Boks Antrenörümüz Asiltürk Özuysal’a başarılar diliyorum. Türkiye Şampiyonu olarak katıldığı ve tamamladığı üç aylık kamp sürecinin ardından ringe çıkacak Nefise’nin ve ay-yıldızlı formayla mücadele edecek tüm milli sporcularımızın yolu açık olsun. Sporcularımızın başarılarıyla bizleri bir kez daha gururlandıracağına inanıyor, Nefise’ye ve Asiltürk Özuysal’a yürekten başarılar diliyorum."

Kaymakçı'nın Budva'daki performansı, hem Merkezefendi hem de Türkiye genç boksunun geleceği açısından yakından takip edilecek.

MERKEZEFENDİ’NİN MİLLİ BOKSÖRÜ NEFİSE KAYMAKÇI AVRUPA RİNGİNDE