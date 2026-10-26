Denizli'nin gençleri Bursa'da yükseliş sinyali verdi

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Ligi'nde mücadele eden Acıpayam Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü, Bursa deplasmanında net bir galibiyet elde etti. Bursa Çekirge Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakip Bursa Voleybolu set vermeden 3-0 mağlup eden ekip, ligde önemli bir ivme yakaladı.

maçın özeti:

Antrenör Yusuf Yıldırım yönetimindeki Acıpayam ekibi, maç boyunca disiplinli savunma ve etkili hücum organizasyonlarıyla rakibine set şansı tanımadı. Karşılaşma sonucu 3-0 olurken, elde edilen puanla takım puan tablosunda 4. sıraya yükseldi. Maçın oynandığı salon ve deplasman zorluğu göz önünde bulundurulduğunda alınan skor, takımın sezon hedefleri açısından değerli bir adım olarak değerlendiriliyor.

takım oyunu ve gelecek hedefleri:

Acıpayamlı sporcuların sahada gösterdiği birliktelik ve mücadele anlayışı, kulübün yerel spor potansiyelini ulusal lig sahnesine taşıma amacını doğruluyor. Teknik ekip, kazanılan galibiyeti antrenman temposunu yükseltmek ve sezonun devamında üst sıraları korumak için bir fırsat olarak görüyor. Yıldırım, takımın saha içindeki uyumu ve disiplinine vurgu yaparak, 'Genç sporcularımızın bağlılığı başarıyı getirdi' değerlendirmesinde bulundu.

Yönetim ve teknik kadro, deplasman galibiyetinin ardından destek çağrısını yineledi; Acıpayamlılar başta olmak üzere tüm taraftarların maçlara yoğun ilgi göstermesi istendi. Ayrıca takımın arkasında duran sponsorlara ve teknik ekibe teşekkür edildi. Kulüp, sezonun ilerleyen bölümlerinde de benzer performanslarla puan toplamaya ve iddiasını sürdürmeye hazırlanıyor.

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU ERKEKLER 2. LİGİ’NDE DENİZLİ’Yİ TEMSİL EDEN ACIPAYAM GENÇLİK SPOR, BURSA DEPLASMANINDA RAKİBİNİ SET VERMEDEN MAĞLUP ETTİ. ANTRENÖR YUSUF YILDIRIM YÖNETİMİNDEKİ DENİZLİLİ GENÇLER, ALDIKLARI 3-0’LIK GALİBİYETLE LİGDE 4. SIRAYA YÜKSELDİ.