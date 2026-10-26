Salihli'den uluslararası zafer: Beren Ayaz Balkan judo şampiyonu

şampiyonanın özeti:

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Süper Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda Manisa'nın Salihli ilçesinden katılan Beren Ayaz, 36 kilo kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Balkan şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

diğer dereceler:

Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden sporculardan Ö. Mina Karaaslan Balkan ikincisi olarak gümüş madalya kazanırken, Elmira Akman Balkan üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti.

yerel tebrik ve beklenti:

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, şampiyonada derece elde eden sporcuları ve başarıda emeği geçenleri tebrik ederek, sporcuların başarılarının artarak devam etmesini diledi. Elde edilen uluslararası dereceler, ilçede memnuniyet ve gururla karşılandı.

BOSNA HERSEK’İN BAŞKENTİ SARAYBOSNA’DA DÜZENLENEN SÜPER MİNİKLER BALKAN JUDO ŞAMPİYONASI’NDA MÜCADELE EDEN MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİ SPORCULARINDAN BEREN AYAZ, 36 KİLODA BALKAN ŞAMPİYONU OLARAK ALTIN MADALYA KAZANDI.