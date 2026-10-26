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Samsunspor’da duraklama: kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisi

Samsunspor, Süper Lig'de geride kalan 9 haftada üst üste 7. yenilgisini alarak kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisini kırdı; Bjelica da çözüm olamadı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 14:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Samsunspor’da duraklama: kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisi

Samsunspor’da duraklama: kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisi

Samsunspor, Süper Lig’deki kötü gidişini sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip, ligin 9. haftası itibarıyla aldığı üst üste 7 yenilgiyle kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisini kaydetti. Takıma kısa süre önce gelen Nenad Bjelica de bu dönemde dönüş sağlayamadı.

son maçlar ve sonuçlar:

Sezona Göztepe beraberliği ve Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Samsunspor, sonraki karşılaşmalarda puan toplayamadı. Sırasıyla Fenerbahçe'ye 2-0, Kocaelispor'a 1-0, Çorum FK'ya 5-1, Erzurumspor'a 1-0, Trabzonspor'a 3-0, Kasımpaşa'ya 4-1 ve son olarak Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildi. Bjelica yönetiminde oynanan son iki maçtan da galibiyet çıkmadı.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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