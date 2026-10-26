Muğla'da altyapı iddiası: u14 hokey liginde genç yetenekler öne çıkıyor

Muğla hokeyinde u14 heyecanı:

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen u14 hokey liginde heyecan sürüyor. Lig kapsamında Köyceğiz Göl Spor, Bodrum Gündoğan, Muğla Hokey Kulübü ve Mikroman Maden Ege Yıldızları takımları zorlu karşılaşmalarda sahaya çıkıyor.

U12 kategorisinin tamamlanmasının ardından başlayan u14 maçlarında ekipler, galibiyet için kıyasıya mücadele ederken izleyenlere çekişmeli oyunlar sundu. Maçlar, genç sporculara hem rekabet hem de müsabaka tecrübesi kazandırma amacı taşıyor.

Ligdeki takımlar ve mücadele:

Karşılaşmalarda her takım sahada teknik ve taktik yeteneklerini gösterme fırsatı buluyor. Özellikle hücum organizasyonları, savunma yerleşimleri ve geçiş oyunlarında genç oyuncuların gelişimi dikkat çekiyor. Takımların rekabeti, ligdeki kalitenin yükselmesine katkı sağlıyor.

Maçlar boyunca fair-play ve takım ruhu ön plana çıkıyor; antrenmanlarda edinilen deneyimler saha performansına yansıyor ve sporcular eksiklerini görerek geliştirme fırsatı yakalıyorlar.

Genç sporcuların gelişimi:

Hokey İl Temsilcisi Serkan Şen, altyapı liglerinin sporcuların gelişiminde kilit rol oynadığını vurguluyor. Şen, bu organizasyonların gençlere müsabaka tecrübesi sağladığını ve eksik yönlerini görmelerine imkân tanıdığını belirtiyor.

Lig, yalnızca maç kazanma odaklı değil; aynı zamanda disiplin, takım çalışması ve sporcu sorumluluğu gibi değerlerin pekiştirildiği bir ortam sunuyor. Bu süreç gençlerin hem bireysel hem de kolektif anlamda olgunlaşmasını hızlandırıyor.

Muğla hokeyinin geleceği için altyapıda elde edilen deneyimler büyük önem taşıyor. Düzenlenen ligler, kentte hokeyin yaygınlaşmasına ve yeni yeteneklerin keşfine zemin hazırlıyor.

U14 karşılaşmalarıyla devam eden ligde ekiplerin performansları takip edilirken, genç sporcuların sergilediği mücadele ve gelişim süreci kent spor camiasında ümit verici bulunuyor.

MUĞLA’DA HOKEY HEYECANI U14 LİGİ’NDE SÜRÜYOR