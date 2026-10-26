Denizli’nin hedefi Bakü’de galibiyet

Maç öncesi durum:

Y. Denizli Basket, FIBA Europe Cup G Grubu dördüncü maçında Azerbaycan temsilcisi Landau Lions ile deplasmanda karşılaşacak. Yeşil-siyahlılar, Avrupa kupalarında Denizli'yi temsil ederken Bakü deplasmanından puanla dönmeyi amaçlıyor.

Gruptaki sonuçlar ve moral:

Denizli ekibi Avrupa serüvenine iç sahada aldığı galibiyetle başladı; daha sonra Portekiz deplasmanında SL Benfica'ya 96-91 yenildi. Ardından İsviçre temsilcisi Lions de Genève karşısında 80-76'lık bir zafer elde ederek moral kazandı. Bu sonuçların ardından Bakü maçı, grubun seyrini etkileyecek kritik bir sınav niteliği taşıyor.

Yoğun fikstürde öncelikler:

Süper Lig ile Avrupa kupalarını aynı anda sürdüren teknik heyet, kısa aralıklarla oynanan karşılaşmalarda fiziksel dayanıklılık ve kadro derinliğini etkin kullanmanın önemine dikkat çekiyor. Maç ritmi, savunma yoğunluğu ve rotasyon yönetimi deplasmandan istenen sonucu almak için öncelikli konular olacak.

Karşılaşma 28 Ekim Çarşamba saat 19.30'da Bakü'de oynanacak. Y. Denizli Basket, gruptaki konumunu güçlendirmek ve taraftarlarına yeni bir galibiyet sevinci yaşatmak için sahaya çıkacak.

Y. DENİZLİ BASKET, FIBA EUROPE CUP G GRUBU’NDAKİ MÜCADELESİNDE AZERBAYCAN TEMSİLCİSİ LANDAU LİONS İLE KARŞI KARŞIYA GELECEK. AVRUPA KUPALARINDA DENİZLİ’Yİ TEMSİL EDEN YEŞİL-SİYAHLILAR, ZORLU DEPLASMANDA GALİBİYET HEDEFİYLE PARKEYE ÇIKACAK.