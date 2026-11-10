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Gümüşhane merkezli operasyonda 5 şüpheli ve 6 milyar liralık hesap hareketi

Gümüşhane merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı; hesap hareketlerinde 6 milyar 98 milyon 801 bin 881 TL tespit edildi, 2 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 15:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gümüşhane merkezli operasyonda 5 şüpheli ve 6 milyar liralık hesap hareketi

Gümüşhane merkezli siber dolandırıcılık operasyonu

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Gümüşhane merkezli olmak üzere Mardin, Mersin, Gaziantep ve Hatay illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

operasyon ve bulgular:

Operasyon kapsamında S.Ö., A.S., O.T., M.Y. ve G.A. isimli 5 şüpheli yakalandı ve şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu. Yapılan incelemelerde şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 6 milyar 98 milyon 801 bin 881 TL tutarında para hareketi tespit edildi.

adli süreç ve kararlar:

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.S. ve O.T. tutuklandı. Diğer şüpheliler S.Ö., M.Y. ve G.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜMÜŞHANE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNA YÖNELİK GÜMÜŞHANE...

GÜMÜŞHANE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNA YÖNELİK GÜMÜŞHANE MERKEZLİ 5 İLDE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI. ŞÜPHELİLERİN BANKA HESAPLARINDA 6 MİLYAR 98 MİLYON 801 BİN 881 TL TUTARINDA PARA HAREKETİ TESPİT EDİLİRKEN MAHKEMEYE SEVK EDİLEN 5 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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