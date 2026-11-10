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Ticaret köprüsünde yeni adım: Türk heyeti Şam'da kritik temaslarda

Mahsum Altunkaya liderliğindeki 29 kişilik DEİK heyeti Şam'da Suriye Ticaret Odaları Birliği ile ticari ilişkileri canlandırma ve yatırım fırsatlarını görüştü.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 14:48

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Ticaret köprüsünde yeni adım: Türk heyeti Şam'da kritik temaslarda

DEİK heyeti Şam'da ekonomik iş birliğini güçlendirmek için bir araya geldi

Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik diyaloğun yeniden şekillenmesine işaret eden ziyaret, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı Mahsum Altunkaya liderliğindeki heyetin Şam'da gerçekleştirdiği kapsamlı görüşmelerle sürdü. Heyet, gıda, ilaç, inşaat, altyapı, enerji, tarım, lojistik ve teknoloji gibi kritik sektörleri temsil eden 29 iş insanından oluşuyordu ve görüşmelerde ticari hacmi artırma ile yatırım imkanlarını derinleştirme hedefleri öne çıktı.

Görüşmenin odağı ve katılımcılar:

Şam'da yapılan temaslarda Türk heyeti ile Suriye Ticaret Odaları Birliği temsilcileri arasında karşılıklı beklentiler netleştirildi. DEİK Başkanı Mahsum Altunkaya görüşmelerin olumlu geçtiğini vurgularken, Suriye Ticaret Odaları Birliği Ortak Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Anas El-Bu da iş birliğinin hızla ilerletilmesinin önemine dikkat çekti. Taraflar, iki ülke iş insanları arasındaki iletişim kanallarını güçlendirme ve ticaretteki engellerin azaltılması konusunda mutabakata vardı.

Öncelikli sektörler ve beklentiler:

Toplantılarda özellikle Suriye'nin altyapı ve yeniden imar süreçlerinde Türk firmalarının aktif rol üstlenmesi öne çıktı. Görüşmelerde gıda, ilaç, enerji ve tarım başta olmak üzere üretim odaklı ortak projelerin geliştirilmesi, lojistik ve bürokratik engellerin hızla bertaraf edilmesi konuları detaylandırıldı. Katılımcılar, somut yatırım projeleri ve uzun vadeli ortaklıklar oluşturma yönünde adımlar atılması gerektiği konusunda hemfikir oldu.

Bu üst düzey temasın, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri canlandırmanın ötesinde uzun vadeli ve sürdürülebilir ortaklıklara zemin hazırlaması bekleniyor; görüşmelerin, ekonomik kalkınmaya katkı ve bölgede istikrara dayalı bir ticaret köprüsü kurulması hedefleri doğrultusunda ilerlemesi amaçlanıyor.

TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDAKİ EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERDE YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARI...

TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDAKİ EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERDE YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARI ARALANIYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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