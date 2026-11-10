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Van'da ilk karla birlikte ayakkabı tamircilerinde hareketlilik

Van merkezine düşen ilk kar, vatandaşları kışlık bot ve ayakkabılarını tamire yönlendirdi; ustalar palet, fermuar ve taban onarımlarıyla yoğun çalışıyor.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 14:53

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EDİTÖR: Berk Doğan

Van'da ilk karla birlikte ayakkabı tamircilerinde hareketlilik

Van'da ilk kar hazırlığı:

Van kent merkezinde mevsimin ilk karının düşmesiyle birlikte vatandaşlar kışlık ayakkabılarını kullanmaya başladı ve birçok kişi botlarını bakım ve onarım için tamircilere götürdü. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kış koşullarının etkisini göstermesi, il merkezindeki ayakkabı atölyelerinde yoğunluğa neden oldu.

İHA muhabirine konuşan ayakkabı ustası Fikret Kaya, işlerin kar yağışı ile arttığını belirterek, "Şu anda kar yağışından dolayı vatandaşlarımızın botlarını onarıyoruz. Yoğunluğumuz sabah saat 09.00’da başlıyor, gece 23.00-24.00’a kadar devam ediyor. Yetiştiremediğimiz işler olduğunda ertesi gün devam ediyoruz. Ayakkabı ve botları onararak kışa hazırlıyoruz. Böylece vatandaşlarımız kış boyunca ayakkabılarını su almadan ve rahat bir şekilde giyebilecek" dedi.

kış koşullarına yönelik uygulamalar:

Kaya, özellikle buzlu zeminlerde kayma riskine karşı atölyelerinde çeşitli uygulamalar yaptıklarını anlattı. Bot tabanlarına dişli palet yerleştirerek kayma riskini önemli ölçüde azalttıklarını söyleyen Kaya, bu yöntemin karda ve buzlu zeminde daha güvenli yürümeyi sağladığını vurguladı. Ayrıca bozulan fermuarların değişimi, ayakkabı içine yerleştirilen ortopedik tabanlıklar ve kopan zincirlerin kilitlerinin yenilenmesi gibi onarımları da gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Usta, gerektiğinde zincirin ana parçasını tamamen yenilediklerini, taban ve dikiş onarımlarının da kış boyunca ayakkabıların dayanıklılığını artırdığını ifade etti. Bu müdahalelerin hem konforu hem de güvenliği artırdığını belirtti.

ayakkabı seçimine dair uyarılar:

Kaya, yeni ayakkabı alacaklara taban seçimine dikkat etmeleri tavsiyesinde bulundu: "Yeni ayakkabı alacak vatandaşlarımızın tabanları yumuşak, tırtıklı ve kauçuk olan modelleri tercih etmelerini öneriyoruz. Altı sert neolit tabanlı ayakkabılardan uzak durmalarında fayda var." Mevcut ayakkabılarını kullanmaya devam edecek olanlara ise tabanlarına kaymayı önleyici yumuşak palet uygulaması yaptırabileceklerini söyledi.

Vatandaşlar, kış koşullarına uygun bakım ve basit önlemlerle hem ayakkabılarının ömrünü uzatırken hem de yolda kayma riskini azaltabiliyor. Ustalar ise karın başlamasıyla yoğun tempoya girerek talepleri karşılamaya çalışıyor.

Van&#039;da ilk kar yağışı ayakkabı tamircilerine yoğunluk getirdi

Van'da ilk kar yağışı ayakkabı tamircilerine yoğunluk getirdi

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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