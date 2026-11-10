Tarımın öncelikleri GTB meclisinde netleşti: üretim, tedarik ve kredi öne çıktı

GTB kasım ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ile meclis ve disiplin kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda hububat üretim beklentileri, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) satış programı, tarımsal desteklemeler, Karadeniz havzasındaki gelişmeler, COP31 İklim Zirvesi ve reel sektörün finansmana erişimi başlıkları ele alındı.

Üretim ve piyasa beklentileri:

Toplantının açılış konuşmasında Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, TÜİK'in 2026 bitkisel üretim ikinci tahminlerine göre hububatta önemli değişimler öngörüldüğünü aktardı. Buna göre buğday üretiminin yüzde 37,9 artışla 24,8 milyon tona, arpa üretiminin yüzde 66,7 artışla 10 milyon tona ulaşması bekleniyor; mısır üretimi ise yüzde 4,7 azalarak 8,1 milyon ton seviyesinde tahmin ediliyor.

Tiryakioğlu, "Hububat üretimindeki artış, ülkemizin gıda arz güvenliği ve tarıma dayalı sanayisi açısından son derece kıymetli. Ancak yüksek rekoltenin üreticilerimiz için kazanca, sanayimiz için de istikrarlı bir hammadde arzına dönüşmesi gerekiyor. Bunun için üretim planlaması, depolama ve pazarlama süreçlerini birlikte değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda TMO'nun kasım ayında piyasaya 5,5 milyon ton hububat arz edeceği ve yem sektörüne yönelik 1 milyon ton düşük vasıflı buğday satışa sunduğu bilgisi paylaşıldı. Meclis, hububat piyasasında öngörülebilirlik sağlanmasının üretici ve sanayici açısından kritik olduğunu vurguladı.

Lojistik, iklim ve tedarik zinciri:

Tiryakioğlu, Karadeniz havzasındaki gerilimlerin lojistik kanalları etkilediğine dikkat çekti; Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının liman ve sınır geçişlerinde sıkıntı yarattığını, Ukrayna'nın ise tahıl taşıyan kamyonların AB topraklarındaki gümrük işlemlerine ilişkin düzenlemeler üzerinde çalıştığını aktardı. "Karadeniz’deki gelişmeler, tarımsal üretim kadar ürünlerin güvenli ve kesintisiz şekilde pazarlara ulaştırılmasının da ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" değerlendirmesi yapıldı.

Ayrıca Antalya'da 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen COP31 Zirvesi çerçevesinde iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkileri ele alındı. Tiryakioğlu, "Tarımda sürdürülebilirliği sağlamak artık yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, ekonomik bir zorunluluk. Su kaynaklarının verimli kullanılması, iklim değişikliğine dayanıklı üretim modellerinin geliştirilmesi ve yeşil dönüşümün hızlandırılması gerekiyor" dedi.

Finansman, destekler ve ürün tanıtımı:

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, borsanın ekim-kasım faaliyetleri, yürütülen projeler ve yeni dönem hedefleri hakkında bilgi verdi. Akıncı, kasım ayında düzenlenen 2. MFF Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı'nda açılan stantta 24 coğrafi işaretli ürünün tanıtıldığını, bunlar arasında Avrupa Birliği tescilli Antep Fıstık Ezmesi ve Antep Lahmacunu'nun bulunduğunu belirtti ve bu ürünlerin korunması ile ekonomik değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların süreceğini söyledi.

Reel sektörün finansmana erişimine ilişkin olarak Akıncı, TOBB öncülüğünde başlatılan Nefes Kredisi kapsamında başvuruların 3 Kasım'da başladığını, programla 50 milyar lira ilave kaynak oluşturulduğunu ve firma başına kredi limitinin 5 milyon lira olarak belirlendiğini hatırlattı. Akıncı, "Nefes Kredisi’nin işletme sermayesi ihtiyacı bulunan KOBİ’lerimizin finansmana erişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Üretimin, istihdamın ve ihracatın sürdürülebilirliği açısından reel sektörün finansman imkânlarının güçlendirilmesini önemsiyoruz" dedi.

Tarımsal desteklemeler bağlamında ise 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre 2026 üretim yılı için çiftçilere 2027 bütçesinden 235 milyar lira doğrudan destek öngörüldüğü; bunun yüzde 56,5'inin bitkisel üretime, yüzde 22,3'ünün hayvancılığa ayrılmasının planlandığı paylaşıldı. Akıncı, "Tarımsal desteklerin üreticilerimizin ihtiyaçlarına karşılık vermesi ve zamanında kullandırılması büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Toplantı, meclis üyelerinin sektörlere ilişkin görüş, talep ve önerilerini paylaşmasının ardından sona erdi; gündemdeki konuların üretimden lojistiğe, iklim etkilerinden finansmana kadar uzanan bir çerçevede değerlendirildiği vurgulandı.

GAZİANTEP TİCARET BORSASI (GTB) KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI, MECLİS BAŞKANI AHMET TİRYAKİOĞLU BAŞKANLIĞINDA, YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET AKINCI İLE MECLİS VE DİSİPLİN KURULU ÜYELERİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.